國台辦駁陸網軍對台放防疫假訊息 陸委會：已掌握個案

陸方近期透過網軍對台釋出防疫假訊息，大陸國台辦對此否認，並稱這是民進黨的政策操弄、在編織謊言；陸委會發言人邱垂正表示，個案已由檢警調相關機關掌握相關證據，進行偵辦。政府機關與司法機關已啟動司法程序與公開說明，而大陸國台辦所謂「編織謊言」說法是不攻自破的。

邱垂正在今日的陸委會例行記者會上指出，陸方近期在台灣透過網軍方式發出很多疫情假訊息，經過政府相關機關調查，這些訊息大致來自於大陸微博網站等網站社群平台，再利用大量臉書人頭帳號、粉絲專業與LINE帳號進行散布，內容渲染台灣疫情失控等假訊息，個案由檢警調相關機關掌握相關證據、進行偵辦。

邱垂正指出，當前疫情持續嚴峻，有關控管人員往來作為是防疫優先，以減少人員移動考量，避免造成防疫工作缺口。呼籲陸方減少對防疫毫無助益的政治口水，積極處理防疫工作，讓疫情獲得控制，這才是為兩岸民眾為福祉。對岸網軍散布疫情有關假消息，擾亂民心、製造假消息，增加防疫工作的困難，政府相關機關已提出事實，

邱垂正呼籲對岸當前應以防疫為優先，務實溝通處理相關問題，操作政治分化只會弄巧成拙。

至於行政院長蘇貞昌指出，第二批返台包機一再延遲，卡關是在大陸，大陸國台辦批評這是「蘇式」謊言，低估台胞智商。邱垂正對此指出，政府對於接回滯留湖北國人態度立場是始終如一，秉持檢疫優先、弱勢優先，並做好包機醫療計畫，我方已經完成所有準備。

邱垂正指出，蘇貞昌談話是事實，政府採取的措施公開透明，在各界都認同採取相同方式接回民眾的情況，很多是事實會來說明一切，很多事是不言自明的。因此，我方不接受大陸國台辦的政治口水。