華為Mate Xs發售首日：上線秒售完 黃牛炒作一支18萬

今（5）日上午10時08分，售價人民幣1萬6999元的華為折疊螢幕手機Mate Xs首次發售，不少參加搶購的用戶表示，還沒看到購買鍵，就售完了，簡直太難了。

中新經緯從黃牛市場進行了解，雖然剛剛發售，但華為Mate Xs現貨已被炒到人民幣4萬元上下。這和初代產品華為Mate X 2019年11月發售時，動輒人民幣6萬元到8萬元的黃牛報價相比，大幅降低。

黃牛小帥(化名)表示，在發售前就透過管道拿到現貨，現在的報價是人民幣4.2萬元（約新台幣18萬元）一支。因為剛剛發售，市場還沒熱起來，大家還沒反應過來。目前現貨是極少的，但有一批搶單成功的貨在路上，等市場熱起來，到時候會漲價。

在某二手交易平台上，也有大量華為Mate Xs出售，價格在人民幣3萬元至5萬元不等，不少賣家在標題標注現貨、剛搶到等字樣。

報導稱，在華為Mate Xs發售前，黃牛黨就已蠢蠢欲動，打算趁機賺一筆。在此同時，搶購該款手機的軟體也在網路上出售，甚至出現代搶服務。

一位黃牛表示，他的軟體搶購成功率達95%，並且購買的軟體越多，掛的帳號越多，搶購成功機率越高。還有黃牛宣稱，提供該款手機的代搶服務，價格是人民幣5000元，搶到為止，搶不到退全款。

華為2月24日在巴賽隆納發布新一代折疊螢幕手機Mate Xs，售價人民幣1萬6999元，和初代產品華為Mate X價格持平，3月5日10時08分正式開售，下一個開售日是3月8日10時08分。目前尚不清楚華為Mate Xs備貨數量。