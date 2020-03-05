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瑞銀：疫情拖累 大陸首季GDP增速放緩至3.8%

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
瑞銀預計，大陸今年第一季GDP增速放緩到增長3.8%。新華社資料照片
瑞銀預計，大陸今年第一季GDP增速放緩到增長3.8%。新華社資料照片

在新冠肺炎疫情衝擊之下，瑞銀證券工業及基礎設施研究主管徐賓預計，大陸今年第一季GDP增速放緩到增長3.8%，第二季恢復至增長5%。

路透分析，當2月經濟先行指標PMI全線創出紀錄低點時，大陸第一季將錄得慘澹的經濟數據已成定局。

上海市政府参事盛松成撰文指出，最近一個多月來，國內外許多機構和個人都對疫情可能影響今年大陸GDP增速進行預測，但結果相差很大。目前預測全年GDP增速為時尚早，因為今年GDP增速還取決於疫情的衝擊程度及延續時間、對沖政策的力度及今年的國際環境等。

他認為，為實現今年經濟社會發展目標任務，綜合考慮投資、消費、淨出口對經濟的拉動作用，投資將在大陸今年經濟增長中，扮演更重要的角色。

星島日報報導，在基建行業方面，徐賓預計今年基建投資增速為8%至10%，傳統項目交通基礎設施因其基數大、項目多等特點，仍是最主要的增長驅動力。

他表示，基建行業整體在上半年以防守為主，下半年迎來復興。至於行業發展重點，上半年看好防守板塊，例如電力設備；下半年投資重點放在自動化上面。此外，今年是十三五規劃的最後一年，年底會討論十四五規劃，徐賓預計，機場環保自動化是十四五規劃的最大受益者。

至於新能源領域，瑞銀證券公用事業及新能源兼環保行業分析師劉帥預估，十四五規劃在新能源領域更加樂觀激進，「料在十四五計劃中，太陽能行業2025年裝機目標容量比2020年翻一番，未來5年新能源在中國大陸將有長足的發展，政策力度更大。」

市場認為，今年可能是太陽能電站享有國家補貼的封關之年，在此之下，電網企業紛紛「搶搭末班車」。劉帥認為，未完成的老項目因為國家允許推遲進度，反而讓裝機時間更為充分，影響不大，而今年的新項目完成時點，也會推遲到明年前兩季，因禍得福。

3月底大陸基建行業迎來復工潮。徐賓稱，2月底已有2個億農民工返工，預料到3月中，所有農民工都順利返程，最晚3月底之前達到100%復工。

疫情 農民

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