中國大陸首部口罩自助販賣機 每天賣800個還可量體溫

江蘇徐州周一（2日）在永安社區振興工程宿舍門口，出現了一台自助口罩售賣機，刷身份證後就可以掃碼付款購買，過程就像在自助售賣機裡購買飲料一樣，3M的N95口罩售價12元人民幣一個。

據梨視頻，這款黃色的口罩自助售賣機吸引了很多路人，機身上對使用流程作出了詳細說明：屏幕上選貨品；刷身份證（大陸二代身份證）驗證信息；選微信或支付寶支付；掃瞄二維碼完成支付；等待貨品掉落下方；推開擋板取走貨品。

「比購買自助飲料多了一項刷身份證！」大家議論紛紛，很快排起隊伍開始購買，工作人員在一旁指導購買。機內存放的全部都是3M的N95口罩，售價12元一隻。

工作人員說，這台機器24小時服務，每天都會投放800個口罩，但每個身份證只能刷一次，一次購買兩份，以後還會增加一次性醫用口罩，分高中低檔銷售，另外還有消毒液、酒精等產品。

生產商稱，下一代的售賣機將具備測量體溫功能，如發現購買者體溫異常，系統會自動通報處理。