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人民幣兌美元 中間價5連升

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
人民幣兌美元中間價今（5）日升值111個基點。新華社資料照片
人民幣兌美元中間價今（5）日升值111個基點。新華社資料照片

人民幣兌美元中間價今（5）日升值111個基點，報6.9403，已連續5日升值。

昨日人民幣兌美元中間價報6.9514，16:30收盤價報6.9331，23:30夜盤收報6.9260。

美國聯準會突然降息兩碼後，人民幣匯率延續近期一波上漲行情，4日，在岸人民幣兌美元更大幅上漲近500點。

中國人民銀行今公告，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，3月5日不進行逆回購操作。Wind數據顯示，今日無逆回購到期。

中國銀行研究院研究員王有鑫認為，近日人民幣持續升值有三方面原因，一是美元指數沖高回落。二是中國大陸疫情逐漸好轉，人民幣資產短期內成為全球避險資產的屬性不斷強化。三是金融市場回暖，吸引跨境資本流動。

第一財經引述多位業界人士表示，人民幣匯率今年仍有望保持基本穩定，且在區間內雙邊波動。不過，長期而言，海通國際首席經濟學家孫明春認為，人民幣升值機率大，人民幣資產未來或將成為全球避風港。

東方金誠研究發展部技術總監曹源源認為，新冠肺炎疫情全球爆發，對今年全球經濟帶來不確定性，短期內美國聯準會仍有繼續降息以穩定經濟的可能，美元指數或因此走弱，人民幣沒有明顯貶值壓力。

曹源源表示，聯準會降息後，全球流動性進一步寬鬆，將在短期配置乃至長期配置方面為跨境資金流入提供支撐。中美長期利差擴大並持續維持高位，而人民幣資產估值處於歷史相對低位，均將加大人民幣資產的國際吸引力，加上大陸較強的宏觀經濟基本面，將為人民幣資產發展成為全球避風港提供積極因素。

人民幣 聯準會

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