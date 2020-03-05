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陸中科院發明新冠肺炎影像輔助診斷平台 3秒完成診斷

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸中科院的科大訊飛公司發明「新冠肺炎影像輔助診斷平台」進行醫療影像輔助診斷。（香港文匯網）
大陸中科院的科大訊飛公司發明「新冠肺炎影像輔助診斷平台」進行醫療影像輔助診斷。（香港文匯網）

科大訊飛公司透露，為科學應對新冠病毒肺炎疫情，在中科院臨床研究醫院應對疫情科技攻關聯合指揮部的協調下，該公司攻關團隊在三天內完成「新冠肺炎影像輔助診斷平台」建設，近日已實現診斷系統現場部署落地應用。該輔助系統可在3秒內完成1例新冠肺炎病例輔助診斷，陽性病例全召回，病灶召回率達到90%。

據香港文匯網，在實際工作中，醫院影像科醫生需要針對病人CT的數百張切片逐層分析。每診斷一個病例，影像醫生要花費大約5-15分鐘時間。而針對新冠肺炎確診患者，影像科醫生還需要回顧患者歷史影像，閱片量至少再翻一倍。新冠肺炎影像輔助診斷系統，3秒內就可完成一例患者新冠肺炎輔助診斷，極大提高了醫生工作效率。

同時，利用新冠肺炎影像輔助診斷平台還能提高診斷準確率。科大訊飛表示，傳統的閱片工具只能實現影像調閱、長度測量，無法提供病灶識別、分割，病灶體積、密度量化功能。在歷史影像對比上，傳統的閱片工具也只能做到調閱歷史影像，肺炎病灶體積變化、密度變化，全靠影像科醫生憑經驗預估。相較於傳統閱片工具，新冠肺炎影像輔助診斷系統提供的4D對比分析功能，可實現多期影像中的病灶數量、病灶體積變化、病灶密度變化等量化對比分析功能，使影像科醫生快速掌握病灶變化，有效提高診斷準確率。

另外，針對疫情期間醫院發熱門診的患者及新冠肺炎疑似患者，在實際工作中急切需要影像科醫生迅速完成新冠肺炎癥象甄別、疑似癥象預警。新冠肺炎影像輔助診斷系統亦可綜合病歷、CT影像檢查、檢驗等信息，實現影像多模態輔診，提升發熱門診患者、疑似患者CT影像判讀的準確率、降低漏診率。此功能可輔助醫生迅速判讀，有效減少普通發熱門診患者在院等待時間，降低交叉感染風險。

新冠肺炎 患者

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