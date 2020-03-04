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武漢一新冠肺炎患者出院後復發 最後竟猝死

聯合報 / 特派記者林則宏/即時報導
武漢一名新冠肺炎患者2月26日出院，竟傳出於3月2日猝死。（取自《澎湃新聞》
武漢一名新冠肺炎患者2月26日出院，竟傳出於3月2日猝死。（取自《澎湃新聞》

據上海《澎湃新聞》報導，武漢一名確診感染新冠肺炎的36歲男子李亮，經治療2月26日被認定康復可以出院，轉至指定康復點隔離觀察。但在隔離期間，李亮竟於3月2日突然又病發，最終更送醫後不治。

李亮的妻子提供給澎湃新聞由武漢市衛健委開具的「居民死亡醫學證明（推斷）書」顯示，李亮直接死亡原因為新冠肺炎，引起死亡的疾病或情況為呼吸道阻塞猝死、呼吸循環衰竭。

漢陽方艙醫院2月26日開具的出院證明則顯示，李亮2月12日開始在漢陽方艙醫院住院，經治療、專家組會診確認，李亮符合新冠肺炎患者出院標準，准予出院。

李亮的妻子梅女士稱，李亮出院後在康復點隔離觀察，入住ㄧ、兩天後，李亮告訴她，嘴巴發乾，胃有點脹。3月2日上午，她再次和李亮視訊聊天，李亮說不想吃東西，躺在床上沒有力氣，站都站不穩，然後很快就掛了電話。

梅女士非常擔心，再打電話給李亮卻不通。情急之下，她直接打電話到李亮隔離觀察的酒店櫃檯，櫃檯工作人員要她別擔心。

梅女士表示，3月2日上午10點多，李亮又接了她的視訊電話，這時醫生正好來查房。醫生告訴她，李亮可能是精神壓力大。但李亮後來就送進醫院，並在當天下午5點8分宣告死亡 。

根據梅女士提供的多份書面資料，李亮2月25日出院報告顯示，經對症支持治療，李亮體溫正常3天以上，呼吸道徵狀明顯好轉，連續兩次核算檢查陰性，無吸氧指末氧飽和度大於95%，病程超過14天，經專家組評估，准予出院。

新冠肺炎患者出院後「復陽」現象早前就受到關注，如今又傳出有病患在醫生認定可以出院後，竟然在隔離觀察期間猝死，原因究竟為何恐有待專家進一步釐清。

新冠肺炎 COVID-19

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