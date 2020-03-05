人民幣衝向6.9大關

受到美國聯準會緊急降息，人民幣兌美元在岸即期昨（4）日接連升破6.95、6.94和6.93關口，下午收盤6.9331為六周高點，升值477個基點，預估人民幣將測試6.9關口阻力。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率，則延續了夜盤的升值勢頭，最高同樣升破6.93關口至6.9270。不過，昨天人民幣對美元官方中間價6.9514兌1美元，僅升值2個基點。

路透報導，交易員表示，短期美指持續調整，人民幣貶值壓力緩解，不過疫情對大陸經濟的衝擊很大，即使利差可能會短暫提振人民幣，但經濟基本面並不支持人民幣持續升值，而且持續升值也不利於已經疲軟的出口。

一名中資銀行交易員指出，降息對市場預期的影響還是很明顯，估計結匯意願會上升，不過停工這麼長時間，增量也較為有限，但不認為人民幣還有多少升值空間，到6.9極限了。

另一名外資銀行交易員認為，美元繼續弱，人民幣可能要回到春節前的水準。而針對長端掉期大幅上行走勢，該交易員也表示，長端是看預期，美聯儲還有降息預期，中美利差在擴大，所以長端上去很正常，「就看大陸央行要不要跟進降息了。」