深圳規模以上台企 復工逾95%

作為台商投資大陸最早、最集中的地區之一，截至2019年12月，深圳市現有台資企業3100家。據統計，目前深圳已有超過1000家台資企業實現復工復產，規模以上台資企業復工率達95%以上。

新華社報導，深圳台企以製造業為主，涵蓋新一代信息技術、高端裝備製造、高新技術、現代物流、金融等產業。位於深圳市寶安區的台資企業鵬鼎控股（深圳）股份有限公司，作為全球最大印製電路板研發和生產企業之一，企業去年產值131億元（人民幣，下同）。

新冠肺炎疫情雖影響復工進度，但企業新年計畫沒有變更，在現有園區對面的新土地上，兩棟廠房將拔地而起，公司產能將繼續擴大。該公司副總經理林益弘說，深圳廠區工人數量和產能都已恢復六成，但仍趕不上市場需求，「這幾天，主要客戶都派人住到廠裡，都希望多爭取一些貨。」

為解決員工復工難題，當地官方協助企業在廠門口設點招工，林益弘說，根據目前新增員工到崗情況，預計3月中旬產能就能全部恢復。

位於寶安區石岩街道的艾美特電器（深圳）有限公司也是一家台資企業。按照往常規律，3月下旬就將進入家用電器銷售旺季。2月13日開工後，最讓公司副董事長蔡正富擔心的就是員工的到崗率和原材料的供應。

台企鵬鼎控股（深圳）股份有限公司門外，返廠員工在進行核酸檢測。 （新華社）

為協助企業渡過難關，石岩街道出具特別通行證，安排「艾美特」職工返崗專車前往廣西、湖南等地接回員工。

蔡正富表示，車間多了一條新「生產線」，代工一種醫用隔離診台。由於上游企業原材料供應不足，診台訂單一度無法正常生產。當地官方協調珠三角多個城市相關部門，力促相關上下游企業復工，恢復生產鏈條。

「艾美特」創始於1973年，1991年在深圳建廠。此次疫情發生後，該企業捐贈了一批價值500萬元的空氣凈化器和電暖器給湖北等地。「在台灣時我們一直是個小廠，進入大陸後才實現了『發家』，產值翻了幾十倍，我們對這裡既充滿感恩之心，又充滿發展的信心。」蔡正富說。