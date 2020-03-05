外資看好 東莞2月外企多10家

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東東莞市市場監督管理局4日透露，今年2月，東莞新增各類外商投資企業（含港澳台資）10家，新增註册資本總計6770萬元（人民幣，下同），外資持續看好東莞。

中新社報導，市場主體既是市場環境的晴雨表，也是經濟活力的風向球。

東莞市市場監督管理局統計的數據顯示，截至2月底，東莞市實有各類市場主體124.52萬戶，同比增長7.55%；其中企業56.51萬戶，同比（與上一年同期相比）增長11.80%；個體戶67.95萬戶，同比增長4.27%。東莞市場主體總量及企業總量均增長穩定，穩居廣東省地級市第一。

東莞市市場監督管理局透露，單今年2月，全市新登記市場主體2847戶，其中新登記企業1816戶，新登記企業註册資本65.5763億元；新登記個體戶1031戶；含有製造及相關經營範圍的市場主體共1172家，約占新增市場主體總量的41.17%。

從註册業務申請來看，呈現穩步上升態勢。今年2月，東莞市共受理註册業務申請8012宗，日均受理業務約400宗。其中，第一周至第四周業務受理量分別為177宗、851宗、2555宗以及4518宗，增速迅猛。目前，每日業務受理量均超過千宗，企業創業熱情復甦明顯。

值得注意的是，外資持續看好東莞，今年2月，東莞新增各類外商投資企業（含港澳台資）10家，新增註册資本總計6770萬元。截止到2月底，東莞市外資企業總量約為14762戶，較去年同期增長1.17%。

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