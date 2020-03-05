廣東衝5G基站 Q3要完成5萬座

大陸廣東省預計將在今年三季度末完成5萬座5G基站建設，力爭全年建設6萬座，該省全省5G用戶數達到2000萬。

新華社報導，廣東省通信管理局局長蘇少林在3日舉行的「2020年廣東省信息通信行業工作會議」上公布上述最新的目標。

2019年，廣東省全年完成電信業務總量12049.6億元（人民幣，下同），同比增長了55.7%，約占全大陸12%；實現電信業務收入1673.4億元，同比增長0.4%，約占全大陸13%；規模以上增值電信企業（電信收入達到500萬元以上）企業700家，實現電信業務收入約3316.6億元，同比增長16.3 %。

蘇少林說，截至2019年年底，廣東省已經開通5G基站36988個，完成5000個20戶以上自然村光網覆蓋。

2020年初，廣東省通信管理局提出了全省通信行業發展的目標。蘇少林表示，受疫情影響，目標也要作相應的調整。2020年，廣東省力爭電信業務總量同比增長20%，電信業務收入同比增長2%；三季度末完成5萬座5G基站建設，力爭全年建設6萬座，全省5G用戶數達到2000萬。

此外，珠三角九市鄉鎮和粵東西北地區縣城實現5G網絡覆蓋，覆蓋全省90%以上的人口；完成7700餘個20戶以上自然村通光纖；100M光纖用戶占比提升到90%以上；IPTV用戶達2300萬戶，其中4K用戶達2100萬戶。