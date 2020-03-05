粵戰疫人才貸 27家企業通過

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東省衛生健康委員會副主任周紫霄3日通報該省「戰疫人才貸」服務進展情況稱，截至3月3日，已審批通過27家企業，獲批貸款總額達3億元（人民幣，下同）。

中新社報導，為協同推進新冠肺炎防控科研攻關，2月13日，廣東省人才工作領導小組辦公室會同中國銀行廣東省分行、深圳市分行，聯合推出以廣東高層次創新創業人才為主要支持對象的「戰疫人才貸」專屬融資服務項目。

「戰疫人才貸」為以大陸國家和廣東省及其各地級以上市重大人才工程入選者為實際控制人、股東或主要研發人員的在粵註册企業和科研機構提供專屬融資服務。對投入新冠肺炎疫情防控技術、產品、藥物（含抗體、疫苗）的研發生產以及相關領域課題攻關優先給予支持，免抵押擔保貸款額度最高3000萬元。

此前，主要從事核酸檢測和全基因分析排序研究的廣州某科技有限公司，自新冠肺炎疫情發生以來，參與第一批武漢肺炎患者的樣本核酸檢測及新冠病毒基因研究，同時為本次疫情免費提供5000份樣本檢測和病毒基因研究。該公司的科研成果基因排序核酸檢測法，獲得中國銀行廣東省分行1000萬元貸款資金的注入。

周紫霄稱，截至3月3日，共收到849人次業務諮詢，各級組織部門辦理人才資格認證211人次，已有59家人才企業正式提交貸款申請，目前已審批通過27家，獲批貸款總額達3億元；其他貸款申請也正在加速辦理中。

新冠肺炎 基因 疫情

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