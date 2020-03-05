浙江多項重大項目集中開工

2020年浙江省擴大有效投資重大項目集中開工儀式3日在嘉興舉行，總投資8864億元（人民幣，下同）的537個重大項目正式開工。

中新社報導，此次集中開工的537個項目經過了嚴格把關，好中選優。年度計畫投資1473億元，項目單體平均總投資16.5億元，創下浙江省歷史新高。

上述項目中，民間投資項目402個，占總項目的七成以上，總投資6953億元，外商投資項目34個，總投資463億元。為推動製造業創新發展，推進新舊動能加快轉換。浙江此次開工建設了一批核心競爭力突出、產業帶動力強、集聚效應明顯的「六個千億」產業投資工程重大項目，總投資2684億元，項目建成後將帶動新增就業崗位約60萬個，實現年利稅約650億元。

同時，為引導資本投向關鍵領域和薄弱環節，浙江此次開工建設一批交通治堵、義務教育、公共衛生等基礎設施、民生保障補短板重大項目，項目建成後將新增城市快速路及軌道交通280公里，新建堤防260公里，新建安置房直接受益12.5萬戶，新增醫院及養老床位6000張、中小學及幼兒園班級1100個。

浙江省長袁家軍當日表示，要全力以赴抓進度，「一項一策」制定任務清單、進度清單、問題清單、責任清單，及時協調解決堵點卡點問題，實施省重大項目即報即審和統籌要素保障機制，在確保安全前提下，推動在建項目快竣工、新建項目早開工、儲備項目抓前期，加快形成滾雪球效應。