台企復工過半 醫療物資全復產

隨著新冠肺炎疫情逐步獲得控制，大陸各地台資企業復工復產進度提速。據大陸各地台辦統計，台資較集中的11個省、直轄市復工台企約2.6萬家，其中廣東、上海、浙江、四川復工率較高，逾50%。

中新社報導，截至3月初，台資集中的廣東、江蘇、福建、浙江、山東、四川、河南、安徽、江西等9省，以及重慶市、上海市，復工台企約2.6萬家。這些省市台企數量占大陸台企總數85%以上。從企業規模看，規模以上工業企業（年營業額2000萬元人民幣以上）復工率較高，江蘇、福建、安徽等地規模以上工業台企復工率約90%。

從行業看，生產醫療防疫物資的台企已全面復工復產，例如生產霧化機電源設備的台達江蘇吳江工廠，生產口罩的廈門藍星、杭州醍筠，生產室外防護服的華懋新材料，生產護目鏡的溫州東易光學、廈門摩比光學等。

涉及民生物資供應保障的台企多數未停產或已復工復產，例如康師傅、旺旺、統一等食品生產台企陸續復產，浙江大潤發超市、鄭州丹尼斯百貨便利店等基本維持正常運營，福建華陽電業春節期間保持平穩運行。

製造業台企方面，集成電路等重點台資項目目前正常運營，南京台積電、廈門聯芯、合肥晶合等因自動化生產程度較高，產能基本維持，受影響較小。勞動密集型台企如富士康、廣達、和碩、仁寶等均已復工或持續生產，但員工到崗率仍然偏低。台望、遠東等石化企業在春節期間基本維持運行或已復工。

服務業台企受疫情影響較大，復工數量較少。從事旅遊、餐飲、住宿、貿易、文化體育等台企多數未復工，部分台企採取網上辦公等靈活方式開展經營，積極開拓線上業務減少損失。金融業台企對線下業務依賴度高，受疫情影響較大。

新冠肺炎疫情發生以來，大陸各地台辦走訪當地台企、與台商座談詳細了解台企疫情防控和生產運行情況，推出相關政策幫助台企同等享受當地支持企業復工復產的政策措施，協調解決防疫物資、用工困難、金融支持、供應鏈和物流等多方面實際困難。