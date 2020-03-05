復工潮 「疫」外催生新消費熱點

大陸新冠疫情趨緩，隨著都市上班族陸續復工，不僅口罩成為緊俏品，眼部彩妝產品、便攜型便當盒、泡麵等速食、健身器材、不摘口罩也能「刷臉」的防疫黑科技等「疫」外經濟悄然走熱。

中新社報導，成都王府井百貨雅詩蘭黛專櫃工作人員李丹表示，三八婦女節臨近，近日來專櫃諮詢化妝品的顧客明顯增加，其中眼部護理、眼部彩妝產品的顧客占絕大多數，而詢問口紅的顧客卻較往年有所減少。

拼多多發布的「復工熱銷榜」顯示，對女性來說，戴口罩上班時上半邊臉的妝容變得格外重要，該平台眼影盤、眉筆等商品搜索次數同比上漲290%。成都王府井百貨化妝品負責人陳瑞表示，為了拓寬銷售渠道，該公司工作人員利用直播平台傳授化妝、護膚技巧以吸引顧客，其中「口罩妝」的教學尤為受歡迎。

上海不少老字號加快復業腳步，瞄準市場推出時令新品。

隨著復工大幕拉開，「午餐吃什麼」、「怎麼吃」成為都市上班族普遍關心的問題。在某公司微信群裡，成都白領胡偉上傳了自己剛買的便當照片後，多位同事紛紛跟曬。「考慮到容易交叉感染，疫情期間單位食堂暫不營業，吃飯可能是大家在單位唯一取下口罩的時候。」胡偉說，自帶午餐的同事太多，單位特意購置微波爐。

除了買便當盒自帶午餐，以泡麵、自熱米飯為代表的速食也成為都市上班族午餐的重要選擇。「疫情期間方便食品銷量同比實現80%增長，有些口味一度售至缺貨。」沃爾瑪（中國）公司事務部區域總經理陳媛介紹，考慮到未來一段時間顧客對速食的消費需求仍將進一步增加，沃爾瑪已聯繫外國供應商加急生產。

對追求生活品質的都市上班族而言，美味和健康均不可缺少。受疫情影響，多地室內健身房暫停營業，復工後觀看健身直播、購買健身器材成為不少白領的頭等大事。據統計，淘寶2月運動類目直播引導的成交金額環比上漲213%。

為防止因檢測體溫出現的人員擁擠，目前5G熱成像人體測溫系統等防疫黑科技正在中國大陸多個產業園區、辦公大樓大顯身手。此外，如川大智勝還研發「防疫精準管控」系統，將採集面部信息的點雲數量提升到了5萬至8萬個，以小於等於0.2毫米的精度構建面部結構信息，讓不摘口罩也能「刷臉」成為現實。