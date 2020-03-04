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中國信通院：5G網路投資到2025年累計達1.2兆元

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
圖／中新社
圖／中新社

中國信息通信研究院預測，到2025年中國5G網路建設投資累計將達到人民幣1.2兆元（約新台幣5.16兆元）。　　

中新社報導，中國信通究院副院長王志勤4日發表文章稱，到2025年，「5G+工業互聯網」將推動工業企業開展內部網路化、信息化改造，據估計僅網路化改造未來5年的投資規模有望達到5000億元。　　

報導指出，5G網路建設還將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資，預計到2025年將累計帶動超過3.5兆元投資。　　

王志勤表示，在今年面對疫情衝擊和經濟下行壓力情況下，加快5G網路建設步伐，將對優化投資結構、穩定增長速度發揮關鍵作用。　　

截至今年2月初，三大電信運營商共開通5G基站約15.6萬個，網路建設順利進行。　　

王志勤說，2020年是5G網路建設關鍵期，預計年底將累計開通5G基站超過55萬個，實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。　　

大陸5G用戶數量已超過1000萬，5G終端銷售和用戶發展勢頭良好。截至2月初，已有43款5G手機終端入網，手機價格下探至人民幣3000元區間

人民幣 疫情 5G

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