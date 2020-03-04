中國信通院：5G網路投資到2025年累計達1.2兆元

外資仍看俏中國一線城市！戴德梁行4日發佈《2020中國商業地產投資意向調查報告》顯示，中國雖然正受到疫情影響，但大部分投資人都對市場有信心，並看好中國內地商業地產市場的長期發展，其中尤以外資為甚，100%外資受訪者均表示未來12個月內有投資上海的計畫。

2020-03-04 17:35