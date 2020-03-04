TCL華星與三安半導體成立聯合實驗室 聚焦Micro-LED

大陸TCL科技4日宣布，旗下TCL華星與三安半導體成立聯合實驗室，將聚焦於Micro-LED顯示技術開發。

TCL科技微信公眾號報導，TCL華星與三安半導體共同投資成立具有獨立法人資格的聯合實驗室，註冊資本為人民幣3億元，TCL華星、三安半導體分別出資占註冊資本的55%與45%。

聯合實驗室將聚焦於Micro-LED顯示技術開發，重點攻克Micro-LED顯示工程化製造的晶片、轉移、Bonding、彩色化、檢測、修復等關鍵技術，從事可穿戴顯示、高清移動顯示、車載顯示、高清大尺寸顯示、超大尺寸拼接商用顯示樣機的研發及試產工作。

三安半導體是三安光電旗下以積體電路、LED 外延和晶片的研發與產業化製造為主業的高科技公司，擁有領先的 LED 晶片生產技術和研發能力，穩定的產能供應和品控能力。

報導指出，TCL華星與LED行業龍頭三安光電在Micro-LED領域的戰略合作，是實現從工業應用到參與上游關鍵材料和技術開發，從器件生產到構建自有產業鏈生態圈，從技術追趕到引領和超越之戰略實施的重要一步。

今年TCL華星將繼續加大在新型顯示技術和工藝製程的投入，協同戰略夥伴布制約新技術發展的上游核心材料和設備領域，實現效率、產品、技術和生態的全面領先。