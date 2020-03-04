富時中國A50指數　將納入京東方等4股

富時羅素4日宣布，富時中國A50指數，將納入包括中信建投、京東方A、中興通訊、韋爾股份4檔股票；剔除包括招商蛇口、上海機場、新華保險、上港集團4檔股票，於23日起生效。

富時中國A50指數被國內外投資者，視為是與大陸相關的A股指數之一。

第一財經日報報導，富時羅素宣布對富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數、富時中國A小盤股指數的季度審核變更，該變更將於2020年3月20日星期五交易日收盤後，也就是在3月23日星期一生效。

去年12月，入富時中國A50指數的股票包括牧原股份、立訊精密；刪除的股票包括中國交建、寶鋼股份。

富時羅素方面人士先前表示，富時中國A50指數包含選取A股市場市值最大的50家公司，一般而言被剔除的原因包括市值收縮、可投資性出現問題，例如停牌等流動性問題。

富時中國A50指數包含的A股公司，總市值占A股總市值的約33%，是最能代表A股市場的指數，許多國際投資者把這一指數看作是衡量大陸市場的精確指標。

2006年9月，A50股指期貨在新加坡交易所上市，以美元標價進行交易結算，追蹤的是新華富時中國A50指數，該指數是富時指數公司推出的即時可交易指數；A50股指期貨是首檔直接以A股股指為標的的境外衍生產品。