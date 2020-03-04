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衝擊更甚製造業！2月財新服務業PMI創新低紀錄

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
新冠肺炎疫情對大陸服務業的衝擊更甚於製造業。中新社資料照片
新冠肺炎疫情對大陸服務業的衝擊更甚於製造業。中新社資料照片

新冠肺炎疫情對大陸服務業的衝擊更甚於製造業，今（4）日發布的2月財新服務業PMI為26.5，較1月大幅下滑25.3個百分點，幾近腰斬，創有統計數據以來新低紀錄。

26.5也是該項數據自2005年11月進行調查以來，首次落入榮枯分界線（50）以下。

日前公布的2月財新中國製造業PMI大跌10.8個百分點至40.3，受兩大行業PMI驟跌拖累，2月財新中國綜合PMI為27.5，大幅下降24.4個百分點，創歷史新低。

此一走勢與官方PMI一致。國家統計局公布的2月服務業PMI為30.1，下降23個百分點；綜合PMI滑落24.1個百分點至28.9。

數據顯示，2月服務業新訂單指數跌至歷史新低，是2008年12月以來首次落入收縮區間。受訪服務業企業反映，這與客戶取消訂單和出行限制有關。製造業新訂單指數也降至有紀錄以來最低。綜合來看，新訂單和綜合新出口訂單總量也創歷史最大降幅。

外出限制導致服務業企業招工困難，服務業就業指數雖然下挫幅度較小，但也降至有調查以來最低。製造業就業指數也跌至歷史新低。綜合來看，兩大行業整體用工數量創有紀錄以來最大跌幅。

值得注意的是，人手短缺、加上企業停業，導致服務業企業積壓業務量激增，未完成業務指數飆升至歷史最高。製造業積壓業務量也大幅上升，導致綜合積壓工作指數驟升至歷史新高。

此外，訂單減少導致服務業企業對投入品需求下降，服務業投入價格指數降至有紀錄以來最低，是自2009年11月以來首次落入收縮區間。服務業收費價格降幅雖小於投入品價格降幅，但也創2012年7月以來新低。受訪企業普遍表示，降價是為了招攬新訂單。

受新冠肺炎疫情帶來的不確定性影響，服務業樂觀度明顯減弱，降至有紀錄以來最低。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，新冠疫情對大陸經濟的衝擊顯而易見，需要關注企業家信心在製造業和服務業之間的明顯分化。近期針對製造業、小微企業和受疫情影響較大行業的支持政策，對製造業產生較明顯的效果；而服務業所遭受的現金流損失，更多是難以彌補的。

PMI 疫情

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