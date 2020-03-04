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仍看好中國市場 外資不放棄投資計畫

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

外資仍看俏中國一線城市！戴德梁行4日發佈《2020中國商業地產投資意向調查報告》顯示，中國雖然正受到疫情影響，但大部分投資人都對市場有信心，並看好中國內地商業地產市場的長期發展，其中尤以外資為甚，100%外資受訪者均表示未來12個月內有投資上海的計畫。

線上服務相關地產

「北京供應稀缺、上海國際大都會、深圳大灣區概念支撐、廣州高出租率回報穩定。」戴德梁行大中華區資本市場部總裁葉國平表示，短期的疫情，對比這些城市多年成熟的基礎以及未來龐大的發展潛力，只是個插曲。大部分投資者見慣風浪，過去幾年資產價值直線上升讓投資者一直等待市場回檔的入市機會。

「疫情影響下，線上服務業、人工智慧、新零售和大健康產業等需求迅速增長。」戴德梁行亞太區研究部董事陳妍斐稱，預計這將促使相關商業地產進一步發展，例如資料中心、高標倉庫、研發中心和社區商業等。

在辦公大樓、零售、酒店這3大資產類別平均價格短期內或將下調的預期心理下，投資者有更多投資另類資產的空間，抓住機會，分散風險。

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