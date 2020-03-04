大陸2月乘用車零售銷量 年減高達80%

中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）初步統計顯示，大陸2月乘用車零售銷量比去年同期下滑高達80%。

第一財經報導，乘聯會初步統計顯示，2月第一周的乘用車市場零售處於冰封狀態，第一周日均零售811輛，比去年同期下降96%。第一周銷量總體偏低；2月第二周的零售達到日均4100輛，比去年同期下降89%，2月的前兩周的零售年減92%，零售市場的回暖較慢。

2月第三周的零售達到日均5411輛，比去年同期下降83%，第三周比第二周零售增長32%，市場回暖幅度不算太快；2月第四周的零售達到日均1.6萬輛，比去年同期下降63%。

數據顯示，2月大陸全國乘用車市場零售增速，初步判斷是去年同期20%，年減高達80%，估計2月下滑80%是2020年車市的最大一次下滑。

乘聯會目前估計，今年1-2月累計比去年同期的下降幅度達41%，是近20年來的最大下降。這也是春節提前因素的正常影響，和受到新冠肺炎疫情衝擊影響的綜合表現。