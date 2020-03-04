人行：中美股市有連動性 但陸股也有獨立性

中國人民銀行網站今（4）日發布工作論文《金融危機傳染實證分析研究》指出，大陸股市下跌與美國股市下跌，在一定程度上存在連動，但大陸股市的波動也有一定獨立性。

文章指出，金融危機傳染，通常表現為新興經濟體發生金融危機，並將風險傳播至其他國家。金融體系更為發達的經濟體，也可能成為金融危機爆發源頭，並將風險向其他國家傳播，最終形成全球性的金融危機。

文章稱，從美國股市對大陸股市的風險傳染來看，大陸股市下跌與美國股市下跌一定程度上存在聯動，但大陸股市的波動也有一定獨立性。

文章分析，從大陸股市與債市傳染看，股市和債市之間收益率的相關性，在金融危機後表現為顯著的負相關，說明股市下跌引起投資人的擔憂，出於資金避險需求，更多的投資人從股市轉入債市。

從大陸銀行機構之間的風險傳染來看，不管是否處於危機時期，大陸國有商業銀行之間、國有商業銀行與中小型銀行之間的風險傳染並不明顯，中小型銀行之間的下尾相關系數較高，風險傳染較強，但不是由金融危機引起的，而是由其他因素導致。

對於金融危機傳染，《研究》建議，加強外部風險監測和預警。建立外部風險跟蹤監測機制，定期發布風險預警，制定風險應急措施，減緩外部風險對大陸國內市場的影響。此外，還要堅持對國有商業銀行實施嚴格監管、並加強對股份制商業銀行等中小型銀行的監管和監測，同時應制定中小型銀行救助機制的預案，及時減緩風險在機構間的傳染。

《研究》還提出，在制定股票市場、債券市場等資本市場的監管政策時，需充分考量市場間的關聯影響，對跨市場、跨行業的金融行為進行穿透式監管，防範風險跨市場傳染。