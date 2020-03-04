支持疫情防控 人行提5大金融措施

大陸央行官網今（4）發布「金融支持疫情防控和經濟社會發展座談會」，提出穩健的貨幣政策更注重靈活度、擴大對疫情影響嚴重地區、行業、企業的融資支持、加強小微企業金融服務能力建設等五大工作要求。

3月3日，人民銀行會同財政部、銀保監會召開金融支持疫情防控和經濟社會發展座談會暨電視電話會，總結金融支持疫情防控和復工復產情況，並提出下一階段工作要求。人民銀行行長易綱出席會議發言，人民銀行副行長潘功勝主持會議。

會議指出，新冠肺炎疫情發生後，圍繞疫情防控工作大局，頒布30條金融支持政策措施，支持金融市場如期正常開市，確保金融服務不間斷，穩定市場預期，有力支持疫情防控和復工復產，獲各方面肯定和積極評價。

會議強調，金融部門要按照「穩預期、擴總量、分類抓、重展期、創工具、抓落實」的工作思路，把金融支持疫情防控和經濟社會發展工作抓緊抓實抓細。

具體五大工作要求：一是穩健的貨幣政策更加注重靈活適度，保持流動性合理充裕，完善宏觀審慎評估體系，釋放LPR改革潛力。二是用好人民幣3,000億元專項再貸款政策，向疫情防控保供企業提供快速精準支持。三是加大對疫情影響嚴重地區、行業、企業的融資支持，強化對先進製造業、脫貧攻堅、民生就業等重點領域和薄弱環節的金融服務，助力復工復產。

四是加強小微企業金融服務能力建設，用好人民幣5,000億元再貸款再貼現專用額度和3500億元政策性銀行專項信貸額度，加大對中小微企業等領域的普惠性資金支持。五是堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位和「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」要求，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性。

工商銀行、建設銀行、農業發展銀行、中信銀行等金融機構負責人分享金融支持疫情防控和經濟社會發展的工作經驗。