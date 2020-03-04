阿里國際新貿節開跑 機械、五金、美妝成亮點

阿里巴巴國際站舉辦的「新貿節」，於美國時間3月2日開跑，為期一個月，提供線上展會機會，為台灣中小企業發展外貿帶來商機。特別針對台灣機械、五金、汽摩配、美妝、自行車和健康醫療等產業設立賣家專區，為今年新亮點。

阿里巴巴表示，新貿節於每年初舉行，2020年已邁入第三年。新貿節可視為全球買家的採購風向球，透過全球供應商的新品展示，可預先了解未來市場趨勢，也是供應商展現製造能力、外貿實力、優質服務的機會，透過平台行銷工具及數據分析的運用提升訂單轉換率，助力銷售成長，增加台灣中小企業拓展外銷機會。

阿里巴巴B2B國際站台灣總經理張岳博表示，看準透過互聯網可以跳脫時間與地域限制，在避免人貨接觸的疫情期間，找到商機並趨避風險。台灣商家擁有穩固的流量轉化能力，在阿里巴巴國際站上台灣商家履約確定性高，因此針對美妝、汽摩配、自行車、健康醫療、機械、五金工具等提前投入資源，擴大台灣商品的曝光，更加倍投資做全球買家引流。「此時此刻投入數位化外貿將是最好的時機。」

隨著新貿節開跑，多次獲得阿里巴巴十大網商的「蘆洲機械」拔得頭籌，以銷售氣門挺桿給美國的賣家搶下台灣成交的第一單。另一個亮點在於，阿里巴巴國際站也特別針對台灣機械、五金、汽摩配、美妝、自行車和健康醫療等產業設立賣家專區，加大投注的資源，就是看上台灣這些優質產業能滿足全球買家的需求，確保全球供貨不斷鏈的特性。