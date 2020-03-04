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香港商鋪空置率新高 銅鑼灣12%最慘

世界日報 / 香港新聞組╱香港4日電
香港四大核心區商鋪空置全線上升，其中以銅鑼灣12.2%最嚴重。 中通社
香港四大核心區商鋪空置全線上升，其中以銅鑼灣12.2%最嚴重。 中通社

香港商鋪物業代理行美聯工商鋪統計，今年1月至2月香港尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環等四大核心商業區的空置商鋪數目由上季的482間，季增43%至689間，空置率達9.2%創新高，其中，銅鑼灣空置率達12.2%，為4大核心區中最高。

大公報報導，美聯工商舖預計，隨著環球經濟進一步惡化，四大核心區吉舖（閒置商鋪）將升至900間，年內舖租最少跌四成，重返2006至2007年水平，若情況持續，不排除明年舖租重現「SARS價」。

文匯報報導，美聯工商鋪昨發表今年首季吉鋪調查顯示，四大核心區空置率全線上升，以傳統旅遊區的情況最嚴重，銅鑼灣空置率高達12.2%，冠絕四大區，亦是有紀錄以來新高。美聯工商鋪資料研究部分析員陳浩璋稱，這主要是由於「社會運動」經常發生於銅鑼灣，對區內影響最直接。不過，本地消費元素較多的旺角區則表現略好，空置率於半年間僅升2.1個百分點至6.4%。

另外，修例風波令傳統旺區餐飲業生意大受打擊，飲食商戶由去年第三季的1886間大減至1824間，是各行業之最，其中中式餐館由641間減少至611間。遊客相關行業也是重災區，珠寶鐘表店、藥房、化妝品店、衣服/鞋履/皮具商戶數目均錄得雙位數下挫，當中衣服/鞋履/皮具商戶半年間淨減少49間，最新只錄得842間。

但同期主打本地消費的行業逆市上升，如美容及理髮店數目四區全線增加，半年淨增19間，也是各行業之中最好，主要得力於街鋪租金急跌，令以往只於商場或樓上鋪開業的商戶，得以轉租街鋪。此外，部分生活必需品及家居用品相關行業，以及個人興趣相關的商戶，店鋪數目也表現平穩。

展望後市，美聯旺鋪董事盧展豪預料，鋪市已經進入「超大型調整期」，預計核心區鋪位租售價至年底將跌三至四成，對比2013年的歷史高位更是下跌六至七成，相當於重返2006至2007年水平(現時大約於2010年水平)，之後數年都會拾級而下。

香港4核心區街鋪Q1空置率。
香港4核心區街鋪Q1空置率。

香港

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