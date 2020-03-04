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深圳復工搶人大戰 聯想時薪漲26%、立訊精密補助千元

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
以往普通流水線工人，如今成為深圳各大企業爭相搶奪的對象。圖為富士康廠區生產線狀況。路透
以往普通流水線工人，如今成為深圳各大企業爭相搶奪的對象。圖為富士康廠區生產線狀況。路透

以往普通流水線工人，如今成為深圳各大企業爭相搶奪的對象。受疫情影響缺工嚴峻，富士康深圳、聯想、OPPO、立訊精密等大廠，砸重金搶人，包括時薪漲26%、包飛機接送員工返回深圳、推薦入職的員工每月獎勵人民幣上千元等。

界面新聞報導，「現時薪人民幣24元，每月多賺人民幣1,300元（約新台幣5,600元），拚了！」29歲的王久拎上背包，坐上前往深圳羅湖的火車。王久來自江西，將在深圳福田參加一場聯想工廠的面試，將被安排到聯想的電腦、服務器、手機的組裝、包裝的流水線上工作。

聯想深圳廠開出時薪人民幣24元（約新台幣103元）「高薪」吸引工人報到。時薪比以前多人民幣5元，漲26%，這是幾年來聯想工廠薪水的巔峰。

去年開工，火車票一票難求，但如今在新冠肺炎疫情影響下，王久乘坐的K115次列車上的乘客寥寥無幾，車站也空蕩蕩。深圳工廠太缺人了，儘管政府與企業都使出渾身解數，包車、包專列、甚至包飛機接送員工返深，仍緩解不了工廠的燃眉之急。因為其他地區交通管制依舊嚴格，人員外出需要開具證明。

富士康深圳的工廠裡面的人不到以前的一半，也因產能不足已經導致新iPhone的發布延遲。幾個比亞迪廠區，合計人員缺口達到2,000多。聯想深圳工廠一天內至少面試600人。

搶人大戰，一觸即發。OPPO向員工聚集的七個地市派出免費專車，接員工回工業園，並提高基本工資、加班補貼以招聘新人；立訊精密開通2條免費專列高鐵，每天2班，每班人民幣500元，對內推入職的員工每月獎勵人民幣上千元；創維也大力宣傳其內推活動，對推薦人獎勵最高人民幣1,500元（約新台幣6,480元），被推薦人最高人民幣1,200元。

代理工人招募的深圳市新路程人力資源負責人胡先生表示，這是十幾年來看過最缺人的一次！他預計，要到4月中旬，缺工狀態才能緩解，逐步恢復正常。

深圳 人民幣 疫情

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