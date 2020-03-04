大陸國家積體電路基金 斥資10.3億投資廣州興科半導體
科創板日報今（4）日指出，天眼查數據顯示，近日，大陸國家積體電路產業投資基金股份有限公司新增對外投資，出資人民幣2.4億元（約新台幣10.3億元），持股24%，參與成立廣州興科半導體有限公司。
廣州興科半導體有限公司成立於2020年2月24日，法定代表人為興森科技董事長邱醒亞，註冊資本人民幣10億，公司經營範圍包括集成電路封裝產品設計、集成電路封裝產品製造、電子元件及組件製造等。
天眼查股東信息顯示，公司第一大股東為A股上市公司興森科技的運營主體深圳市興森快捷電路科技股份有限公司，持股41%。
「大陸國家集成電路產業投資基金」是為促進積體電路產業發展設立的。2014年10月14日，大陸工信部辦公廳宣布，國家集成電路產業投資基金已經於9月24日正式設立，該基金將採公司制形式。
該基金由國開金融、中國煙草、亦莊國投、中國移動、上海國盛、中國電科、紫光通信、華芯投資等企業發起。重點投資積體電路晶片製造業，兼顧晶片設計、封裝測試、設備和材料等產業，實施市場化運作、專業化管理。
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