大陸國家積體電路基金 斥資10.3億投資廣州興科半導體

走進江西行者物流科技有限公司高安總部大數據中心，一塊巨大的顯示屏上，紅色、黃色、白色的符號不停移動閃爍著。「這些移動閃爍的符號就是平台正在全國各地運輸貨物的車輛，通過平台可以讓有物流需求的企業和貨車司機精準對接，滿足復工復產企業運輸需求。」江西行者物流科技有限公司運力總監紀偉說。

2020-03-04 02:08