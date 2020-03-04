史上新低！2月財新大陸服務業PMI降至26.5

2月財新大陸通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為26.5，大幅下滑25.3個百分點，較上月幾近腰斬，為2005年11月調查開展以來首次落入榮枯分界線以下。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，新冠疫情對大陸經濟的衝擊顯而易見，需要關注企業家信心在製造業和服務業之間的明顯分化。近期針對製造業、小微企業和受疫情影響較大行業的支持政策，對製造業產生較明顯的效果；而服務業所遭受的現金流損失更多是難以彌補的。

財新網報導，之前公布的2月財新大陸製造業PMI大跌10.8個百分點至40.3，受兩大行業PMI回落拖累，2月財新大陸綜合PMI為27.5，大幅下降24.4個百分點，創歷史新低。

此走勢與大陸統計局PMI一致。大陸國家統計局公布的2月服務業商務活動指數為30.1，下降23個百分點；綜合PMI回落24.1個百分點至28.9。

2月服務業新訂單指數跌至歷史新低，為2008年12月以來首次落入收縮區間。受訪服務業企業反映，這與客戶取消訂單和出行限制有關。製造業新訂單指數也降至有記錄以來最低,綜合看，新訂單和綜合新出口訂單總量也是歷史最大降幅。

出行限制導致服務業企業招工困難，服務業就業指數雖然下挫幅度較小，但也降至調查開展以來最低。製造業就業指數也跌至歷史新低。綜合來看，兩大行業整體用工數量創有記錄以來最大跌幅。

訂單減少導致服務業企業對投入品需求下降，服務業投入價格指數降至有記錄以來最低，為2009年11月以來首次落入收縮區間。服務業收費價格降幅雖小於投入品價格降幅，但也創2012年7月以來新低。受訪企業普遍表示，降價是為了招攬新訂單。

受新冠疫情帶來的不確定性影響，服務業樂觀度明顯減弱，降至有記錄以來最低，但仍處於擴張區間。製造業樂觀度則升至五年高點。