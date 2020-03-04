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Fed閃電降息！人民幣中間價上調2基點 離岸人幣漲幅擴大

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
人民幣兌美元中間價今（4）日報6.9514元，較上一交易日3日的6.9516元上調2個基點。圖／大陸外匯交易中心
人民幣兌美元中間價今（4）日報6.9514元，較上一交易日3日的6.9516元上調2個基點。圖／大陸外匯交易中心

人民幣兌美元中間價今（4）日報6.9514元，較上一交易日3日的6.9516元上調2個基點。分析認為，人民幣對美元匯率持續單邊升值的可能性不大。

金融界網報導，隔夜市場，美國聯準會（Fed）祭出「閃電降息」，離岸人民幣兌美元漲幅持續擴大，突破6.94關口，較昨日內低點反彈近500個基點。不過降息並未緩解市場的緊張局勢，美國三大股指收盤均下跌近3％，道指大跌近800點。受投資者避險情緒影響，現貨黃金周二暴漲逾50美元，周三亞市早盤，金價維持堅挺，一度升至每盎司1650美元上方。

大陸央行今日未開展逆回購操作，因今日無逆回購到期，當日實現零投放和零回籠。

美國聯準會3日宣布將聯邦基金利率目標區間下調50個基點到1%至1.25%的水平，今年以來首次降息。

美國聯準會表示，美國經濟的基本面依然強勁，但新冠肺炎疫情對經濟活動構成不斷演變的風險。面對這些風險，為實現其充分就業和物價穩定的目標，決定下調聯邦基金利率的目標區間。

分析認為，人民幣對美元匯率持續單邊升值的可能性不大。一方面，大陸經濟本身也受疫情影響，一季度基本面承壓；另一方面，隨著企業復工復產，購匯需求逐步回升，也將對人民幣升值空間產生影響。

人民幣 聯準會

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