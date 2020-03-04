故意開空調耗電、要員工配合說謊 陸企復工數據疑造假

中國大陸本月開啟新一輪復工潮，雖然官方宣稱復工率攀高，但官方復工視察被指「上有政策，下有對策」，多地企業和政府基層公職人員直言復工數據作假，為美化數據，出現「開空調（冷氣）耗電」、「復工不復產」等怪現象。大陸財政部稱，將推出減免稅收、增加貼息資金等財稅政策，支持企業復產，全年僅社會保險費即為企業減負超過兆元（人民幣，下同）。

大陸財新網引述杭州一名街道辦工作人員透露，上月29日起，大陸中央層面檢查組以街道用電量考核復工率，部分工業企業被要求全天開機器，辦公企業被要求全天開空調、電腦。一方面疫情期間工業用電有減免政策，更重要的是，與浪費一點電費相比，企業更怕「得罪」官方。

義烏和溫州的兩家製造企業表示，和企業對接的街道工作人員均需要完成電量指標。其中一家企業說，空轉機器是極有可能的：「確實企業會有壓力，面對這麼多領導的關心支持，總不能不開機器」，否則將「天天面對領導的服務和支持」。一家溫州企業表示，政府給了用電量指標，大約為疫情發生前的一半，為此「空調一直開著」。

2月24日，大陸國家發改委曾表示，大陸全國規模以上（年主營業額兩千萬元以上）工業企業復工率逐步提高，其中浙江復工率超9成。相較浙江多地以用電量審核復工，河北滄州泊頭市選擇「復工不復產」。泊頭一家製造企業負責人直言，當地復工數據不實，大量企業「被復工」：「我們已經被上報為已復工狀態，但當地政府由於不願承擔風險，在政策執行上依然禁止工廠真正復工。我們復工了，但根本沒復產」。

他指出，為配合上級檢查，泊頭方面要求他虛報復工員工資料，並通知工人如接到檢查電話，需配合回答已復工。另外一家泊頭市中小型企業亦稱，由於封村封路，物流尚未完全恢復，原物料運不進來，成品運不出去，企業復工不具實際條件。