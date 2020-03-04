快訊

這些人要注意了 得流感可能比得新冠肺炎更要命

好萊塢皆覺青？美國大選的「政治鐘擺」演藝圈歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

故意開空調耗電、要員工配合說謊 陸企復工數據疑造假

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸多地企業和政府基層公職人員直言復工數據作假，為美化數據。星島網
大陸多地企業和政府基層公職人員直言復工數據作假，為美化數據。星島網

中國大陸本月開啟新一輪復工潮，雖然官方宣稱復工率攀高，但官方復工視察被指「上有政策，下有對策」，多地企業和政府基層公職人員直言復工數據作假，為美化數據，出現「開空調（冷氣）耗電」、「復工不復產」等怪現象。大陸財政部稱，將推出減免稅收、增加貼息資金等財稅政策，支持企業復產，全年僅社會保險費即為企業減負超過兆元（人民幣，下同）。

大陸財新網引述杭州一名街道辦工作人員透露，上月29日起，大陸中央層面檢查組以街道用電量考核復工率，部分工業企業被要求全天開機器，辦公企業被要求全天開空調、電腦。一方面疫情期間工業用電有減免政策，更重要的是，與浪費一點電費相比，企業更怕「得罪」官方。

義烏和溫州的兩家製造企業表示，和企業對接的街道工作人員均需要完成電量指標。其中一家企業說，空轉機器是極有可能的：「確實企業會有壓力，面對這麼多領導的關心支持，總不能不開機器」，否則將「天天面對領導的服務和支持」。一家溫州企業表示，政府給了用電量指標，大約為疫情發生前的一半，為此「空調一直開著」。

2月24日，大陸國家發改委曾表示，大陸全國規模以上（年主營業額兩千萬元以上）工業企業復工率逐步提高，其中浙江復工率超9成。相較浙江多地以用電量審核復工，河北滄州泊頭市選擇「復工不復產」。泊頭一家製造企業負責人直言，當地復工數據不實，大量企業「被復工」：「我們已經被上報為已復工狀態，但當地政府由於不願承擔風險，在政策執行上依然禁止工廠真正復工。我們復工了，但根本沒復產」。

他指出，為配合上級檢查，泊頭方面要求他虛報復工員工資料，並通知工人如接到檢查電話，需配合回答已復工。另外一家泊頭市中小型企業亦稱，由於封村封路，物流尚未完全恢復，原物料運不進來，成品運不出去，企業復工不具實際條件。

新冠肺炎

延伸閱讀

浙江拚復工 機器換人產能翻倍

智慧物流建功 陸企穩定復工

疫情當頭穩人心 溫州推出人才住宅售價5至7折

陸媒：為美化復工數據 企業開著空調耗電

相關新聞

慘過金融海嘯：疫情重擊 中國製造業PMI暴跌

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）肆虐，重創中國製造業。中國國家統計局日前公布，2月份中國製造業採購經理人指數（PMI）暴跌，為中國有PMI記錄以來最低點，比2008年金融海嘯時期還慘。外資投資機構指出，實際狀況恐怕更為嚴峻。

故意開空調耗電、要員工配合說謊 陸企復工數據疑造假

中國大陸本月開啟新一輪復工潮，雖然官方宣稱復工率攀高，但官方復工視察被指「上有政策，下有對策」，多地企業和政府基層公職人...

Fed閃電降息！人民幣中間價上調2基點 離岸人幣漲幅擴大

人民幣兌美元中間價今（4）日報6.9514元，較上一交易日3日的6.9516元上調2個基點。分析認為，人民幣對美元匯率持...

陸房市短期下挫 回春等第2季

中國指數研究院研發中心研究副總監曹晶晶2日在1場市場形勢分析會上指出，疫情影響之下，中國房地產市場短期調整不可避免，預計3月份市場仍將承壓，今年2季度之後，樓市需求有望逐步恢復。

智慧物流建功 陸企穩定復工

走進江西行者物流科技有限公司高安總部大數據中心，一塊巨大的顯示屏上，紅色、黃色、白色的符號不停移動閃爍著。「這些移動閃爍的符號就是平台正在全國各地運輸貨物的車輛，通過平台可以讓有物流需求的企業和貨車司機精準對接，滿足復工復產企業運輸需求。」江西行者物流科技有限公司運力總監紀偉說。

國喬石化赴閩 視訊簽約

台灣國喬公司投資泉港石化項目2日通過福州、泉州、高雄三地視頻連線的特殊方式進行簽約，福建省委書記于偉國、省長唐登傑通過視頻連線見證。

甬舟海底高鐵 「最複雜段」復工

甬舟鐵路金塘隧道海上鑽探工程中最複雜段2日順利復工。該隧道建成後料將成為中國首條承受水壓最高的海底高鐵隧道。

浙江拚復工 機器換人產能翻倍

新冠肺炎疫情之下，製造業受招工難、返崗難、產業鏈聯動難等制約，面臨嚴峻考驗。推動疫情防控與復工復產雙贏，不僅需要安全閥，更需要推進器。在製造業大省浙江，各地不少企業正通過「機器換人」來搶時間、提產能。

陸2月汽車銷量 斷崖式下降

中國汽車流通協會2日透露，「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，2月汽車經銷商庫存預警指數為81.2%，環比上升29.5個百分點，同比上升27.7個百分點，庫存預警指數位於警戒線之上。

渝新歐專線運輸 穩定國際物流

從新冠肺炎疫情發生以來，作為中國最早開通的中歐班列，「渝新歐」班列在開展疫情防控工作的同時，保持平穩運行，開行頻率保持在每天2至3班。

上海5G基站 向郊區擴散

上海移動2日發佈消息稱，新近在上海郊區5G規劃區域部署了其首個32T 32R的5G站點（T為發射模塊，R為接收模塊，普通5G設備為64T 64R，此為偏小型5G設備，便於快速部署），以助力實現大規模5G網絡部署。

李克強：減稅降費 加大力度

大陸國務院總理李克強昨（3）日召開國務院常務會議表示，要擴大物流業的減稅降費力度，6月底前，免收進出口貨物港口建設費，貨物港務費等政府定價收費標準降20%及降低機場服務收費等。

熱門新聞

蝗災該怎辦？古代牧鴨滅蝗 為何這次無效？

躺方艙讀書暴紅 美博士後「清流哥」出院了

滯留湖北台灣人兩岸「喬不攏」 學者：大陸想顯示主動權

陸媒：為美化復工數據 企業開著空調耗電

國台辦：所謂「陸網友在台散布疫情假信息」是編織謊言

美限制大陸媒體在美人數 陸外交部批：實際上是驅逐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。