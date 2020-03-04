上海5G基站 向郊區擴散
上海移動2日發佈消息稱，新近在上海郊區5G規劃區域部署了其首個32T 32R的5G站點（T為發射模塊，R為接收模塊，普通5G設備為64T 64R，此為偏小型5G設備，便於快速部署），以助力實現大規模5G網絡部署。
中新社報導，上海已逐步開啟復工模式。上海移動稱，在做好防護措施的前提下，已積極開展5G網絡建設工作。本次相關5G首發站點位於上海市閔行區，周邊主要為生活居民區。針對郊縣的非密集高樓覆蓋場景、容量需求不高的特徵，上海移動與其合作夥伴採用了32T的5G設備建網方式。
上海移動說，現場5G網絡開通後，各項網絡指標符合預期，達成其商用部署目標；並且該5G組網方式還支持4G和5G業務協同。
另據上海市經濟和信息化委員會今年1月發佈的消息，上海已建成超過1.6萬個5G基站，實現中心城區和郊區重點區域5G網絡全覆蓋，已成為全球5G網絡規模最大的城市之一。
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