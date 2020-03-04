渝新歐專線運輸 穩定國際物流

從新冠肺炎疫情發生以來，作為中國最早開通的中歐班列，「渝新歐」班列在開展疫情防控工作的同時，保持平穩運行，開行頻率保持在每天2至3班。

新華社報導，2月29日凌晨，一列從歐洲回程的中歐班列，滿載著進口化妝品、服裝等貨物駛入重慶興隆場車站，經過集散分撥後，出發前往湖南、貴州等國內省份。

這是新冠肺炎疫情發生後，中歐班列（重慶）開通的「歐洲─重慶─國內其他省市」的「點對點」專線運輸服務，保證貨物在非常時期仍能正常集散分撥。

「受疫情影響，有的客戶無法及時將貨物運抵重慶，也有客戶無法及時到重慶提貨。」渝新歐（重慶）物流有限公司總經理漆丹說，「點對點」專線運輸服務，可通過鐵路將出口貨物集結到重慶，或將進口貨物分撥至客戶就近的鐵路站點。

重慶市口岸物流辦副主任王荊說，重慶在做好疫情防控工作的同時，已指導有關平台公司開放境外集貨倉庫，為防控物資提供備選運輸方案，並創新開通「點對點」專線運輸服務，全力保障國際物流大通道的穩定運行。

在創新開通「點對點」專線運輸服務的同時，渝新歐公司進一步加強與堆場、拖車公司等合作企業的溝通聯繫，建立每日聯繫聯動機制，對各地最新疫情情況和地方政策變化做到實時掌握，提前制定好運輸計劃，溝通好工作細節，從流程設計上提升操作效率，確保在合作企業復工復產後，及時安排落實運輸計劃。

截至3月1日，「渝新歐」已累計協助多家企事業單位及海外愛心捐贈企業運輸、轉運、清關各種救援物資和原材料達21批。