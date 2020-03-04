陸2月汽車銷量 斷崖式下降

中國汽車流通協會2日透露，「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，2月汽車經銷商庫存預警指數為81.2%，環比上升29.5個百分點，同比上升27.7個百分點，庫存預警指數位於警戒線之上。

中新社報導，2月份受到新冠肺炎疫情的影響，汽車4S店在上半月普遍處在停業狀態，第三周開始陸續復工，復工面約50%，第四周大面積復工，復工面達到70%以上。但消費者出於防護目的暫緩進店選購，消費者出行受限制，不僅新車購買減少，消費者到店維修保養也大幅度降低。

為應對疫情影響，經銷商加強線上營銷，包括VR展廳、直播賣車、微信建群等，以零接觸方式開展銷售和售後服務業務。但由於需求慘淡，2月份經銷商銷量呈斷崖式下降。

從分指數情況看，調查顯示，2月庫存指數環比上升，市場需求指數、平均日銷量指數、從業人員指數、經營狀況指數環比下降。

調查顯示，疫情對車市影響嚴重，在生產生活秩序全面恢復之前，新車銷售低迷的狀態仍將持續，隨後的影響要看疫情是否能盡快得到控制。在疫情平穩後，購車需求將會快速恢復。

中國汽車流通協會建議，經銷商在疫情期間將阻斷疫情傳播放在第一位，加大線上網絡營銷的力度，在服務過程中嚴格執行疫情防護的相關流程和規範，保障消費者安全。同時，控制 成本費用，降低經營風險。