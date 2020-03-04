浙江拚復工 機器換人產能翻倍

新冠肺炎疫情之下，製造業受招工難、返崗難、產業鏈聯動難等制約，面臨嚴峻考驗。推動疫情防控與復工復產雙贏，不僅需要安全閥，更需要推進器。在製造業大省浙江，各地不少企業正通過「機器換人」來搶時間、提產能。

中新社報導，位於台州的浙江康華眼鏡有限公司，偌大的鏡腿生產車間內空無一人，60多台企業自主研發的自動化生產設備正開足馬力，滿負荷生產。原料通過軌道輸送到每一台機器內，隨著機器運轉，一根根成形的鏡腿從機器另一頭吐出。

「像這道製造工藝，按傳統生產模式大概需要六七個工位，而經過自動化改造後，只需要一台機器，1小時能生產300件」。該公司研發部經理楊高連說，效率是傳統生產模式的2至3倍。

在浙江，「快人一步」復工場景的背後，源於一波又一波「機器換人」的推動。位於台州的傑克縫紉機股份有限公司智慧工廠，通過生產線的自動化轉型升級，以包縫自動線為例，現在一條生產線僅需10人，而按原產線生產同樣的量需150個人左右。

這場疫情倒逼著浙江企業加快內挖潛力，向機器要人、要生產力，通過自動化設備抓生產、提產能、搶時間。

眾多勞動密集型行業面臨用工難題，這也激發了更多企業對於機器換人和智能化改造的需求。「幾年前，我們的生產車間需要200多名員工，屬於勞動密集型企業，從2018年開始，我們陸續投入人民幣8000多萬元，自主研發了12條新的生產線，實現了機器換人，產品的精密度也大大提高」。浙江優特軸承有限公司董事長鄭子勛說。

智能製造、機器換人等技術革新，在此次浙江復工中大顯身手。此外，當地政府亦積極助推企業數字化、智能化轉型，化危機為先機。「中國電器之都」溫州樂清，受疫情影響較大，復工復產任務艱巨。對此，樂清市給企業發放復工復產8個方面共32個政策大禮包，其中包含加大機器人、大數據、人工智能等產業支持力度，推進產業數字化、智能化改造等。

「受疫情影響，許多企業切身感受到了升級的必要和迫切」。浙江遨博機器人有限公司總經理萬永亮坦言，機器人的需求將會被激發，應用也更加廣泛。