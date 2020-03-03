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茅台集團換帥！高衛東接替李保芳任董事長

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
高衛東今年48歲，接任貴州茅台母公司中國貴州茅台酒廠有限責任公司黨委書記、董事長。照片／騰訊網
高衛東今年48歲，接任貴州茅台母公司中國貴州茅台酒廠有限責任公司黨委書記、董事長。照片／騰訊網

大陸白酒龍頭貴州茅台今（3）日公告，據貴州省人民政府推薦高衛東為貴州茅台酒股份有限公司董事、董事長人選，建議李保芳不再擔任公司董事長、董事職務。高衛東今年48歲，此前曾任職貴州省交通運輸廳廳長、省交通運輸廳黨委書記。

澎湃新聞報導，公告稱，2020年3月，高衛東已接任貴州茅台母公司中國貴州茅台酒廠有限責任公司黨委書記、董事長。這也意味著，已屆退休之齡的李保芳，將同時卸下茅台集團和貴州茅台兩家公司董事長職務。

高衛東，籍貫河南鄧州，1972年11月出生，1997年12月加入中國共產黨，研究生學歷，項目管理碩士，現任中國貴州茅台酒廠有限責任公司黨委書記、董事長；十二屆省委委員。

貴州茅台酒股份有限公司公告，本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

共產黨

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