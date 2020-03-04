甬舟海底高鐵 「最複雜段」復工

甬舟鐵路金塘隧道海上鑽探工程中最複雜段2日順利復工。該隧道建成後料將成為中國首條承受水壓最高的海底高鐵隧道。

中新社報導，甬舟鐵路控制性工程—金塘海底隧道西起寧波市青峙化工碼頭西側，東至舟山市金塘島木嶴。該工程全長16.2公里，海底盾構段長10.87公里，隧道最大埋深達78米，有望刷新多項世界之最紀錄。

而位於寧波市甬江口東側水域的B2區則屬該工程中海底地質條件最複雜、施工難度最大、對通航安全影響最大的區域。B2區是寧波舟山港鎮海港區船舶進出甬江的咽喉要道，若用傳統的鑽探船進行施工，將大幅占據船舶的可航水域，對來往船舶航行影響巨大。

寧波市鎮海海事處相關負責人表示，本次施工首次採用海上鑽探平台代替鑽探船，減小施工水域面積，為其他船舶通航留出足夠的空間。2020年前，該項目已完成199個孔位鑽探，剩下11個孔位計劃3月初開工。

他說，如不按計劃開工，將無法完成隧道的初步設計，直接影響到整個甬舟鐵路項目的推進。愈早開工安全風險就越低，為搶占時機，該地海事部門實行全程網上辦理，僅用時2天，該工程的許可證辦理完成，順利復工。