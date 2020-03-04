國喬石化赴閩 視訊簽約
台灣國喬公司投資泉港石化項目2日通過福州、泉州、高雄三地視頻連線的特殊方式進行簽約，福建省委書記于偉國、省長唐登傑通過視頻連線見證。
中新社報導，「今天用視頻連線這種不同尋常的方式舉行簽約，這充分表明疫情也擋不住閩台深化經貿合作的信心，充分展示了兩岸融合發展的美好前景」。于偉國表示，福建將積極探索兩岸融合發展新路，著力打造台胞台企登陸的第一家園，為項目建設、投產、走向市場提供精準服務、營造良好環境。
國喬石油化學股份有限公司計畫在泉州泉港石化工業園投資500億元新台幣，新建丙烷脫氫及聚丙烯項目，這也是泉州近三年來投資額最大的台資項目。該項目將有力推動閩台石化產業融合發展，輻射帶動上下游產品和相關行業發展，對石化產業補鏈、延鏈、強鏈起到積極作用。
國喬公司是台灣地區第一家生產苯乙烯單體的企業，是台灣地區唯一尼龍66生產公司。國喬公司董事長楊品正說，國喬一直在大陸尋找合適的投資發展機會，選擇福建泉州泉港合作，是看中了泉港雄厚的石化產業基礎，廣闊的市場前景和良好的發展空間。且近年來福建推出一系列惠台惠企政策舉措，營造良好的投資環境，更加堅定了國喬信心。
福建省共有台資企業超過1萬家，累計利用台資超過300億美元，目前正「一企一策」推動企業有序復工復產。
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