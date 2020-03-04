智慧物流建功 陸企穩定復工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

走進江西行者物流科技有限公司高安總部大數據中心，一塊巨大的顯示屏上，紅色、黃色、白色的符號不停移動閃爍著。「這些移動閃爍的符號就是平台正在全國各地運輸貨物的車輛，通過平台可以讓有物流需求的企業和貨車司機精準對接，滿足復工復產企業運輸需求。」江西行者物流科技有限公司運力總監紀偉說。

新華社報導，物流運輸是江西高安的傳統支柱產業，全市有超過20萬人常年在外跑貨運。2017年，為破解當時物流行業信息不暢、「貨找不到車、車找不到貨」的難題，當地政府引進投資30億元的江西行者物流科技有限公司，建立行者物流平台，實現物流領域信息化、標準化、智能化，提升貨運車輛使用率。現在，這一物流信息平台在疫情期間發揮了重要作用。

紀偉說，通過平台能實現運輸過程的可視可控，並且物流收費公開透明，費用還可以在線零接觸支付。

加速推進企業復工復產，交通運輸是「先行官」，物流暢通才能保證防疫物資、生產原料和生活必需品及時到位。物流信息的網絡化提高了企業需求和貨車資源的對接效率，方便復工企業及時購進原料和發運訂單。

針對疫情期間一些企業線下物流需求對接不暢的問題，江西省工信廳在江西省工業園區智慧雲平台上線復工復產系統，幫助復工企業線上對接物流、防疫物資、資金等需求。

路暢通、網暢通、物暢通，江西在暢通物流渠道的同時，還建立了省、市、縣三級聯動的運力調撥機制和信息庫，調配921輛客運車輛、829輛貨運車輛、48艘運輸船舶供緊急調用，滿足部分企業「點對點」通勤用車和防疫物資、生活必需品運輸需求，加速推進企業復工復產。

「物流連接企業供應鏈的上下游，關係民眾生活必需品保障，我們在打通交通運輸大動脈、暢通生產運營微循環的同時，將繼續優化交通管理線上服務，確保復工企業原料供得上、產品出得去。」江西省交通運輸廳運輸處工作人員熊貽輝說。

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