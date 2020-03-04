陸房市短期下挫 回春等第2季

中國指數研究院研發中心研究副總監曹晶晶2日在1場市場形勢分析會上指出，疫情影響之下，中國房地產市場短期調整不可避免，預計3月份市場仍將承壓，今年2季度之後，樓市需求有望逐步恢復。

中新社報導，2月整月，中國房地產市場處於疫情影響之下，短期調整明顯。中指院日前發布的數據顯示，2月份，中國100個城市新房價格環比小幅下跌0.24%。這是自2015年5月份以來，該指數環比漲幅首次進入負增長區間。

樓市成交也出現明顯回落。據中指院統計，2020年1月至2月，中國50個重點城市商品房月均成交面積約1,244萬平方米，成交規模居2013年以來同期最低，同比下降39.4%。

二手房市場同樣趨冷。貝殼研究院發布的數據顯示，2020年1月至2月，北京、天津、廣州、重慶、武漢等18城鏈家二手房成交量同比下降55%，其中，多個城市二手房成交價也出現下調。

曹晶晶指出，由於當前樓市本身已處在穩步調整通道，短期在新冠肺炎疫情影響下，經濟下行壓力增大，疊加售樓處關閉、中介機構暫停營業等，購房需求主動或被動釋放動力減弱，房地產市場交易規模短期將出現回落。這1影響將主要集中在今年1季度，預計3月市場仍將承壓。

房價方面，需求短期疲軟及房企積極促銷或將導致房價存下調壓力。但曹晶晶指出，部分重點城市房價已調整1段時間，在穩房價政策下，繼續大幅下行的空間有限。

近期多地密集出台穩樓市政策，其中不乏一些34線城市出台降首付等需求側的鬆動政策。疫情過後，34線樓市是否會出現一輪房價上行？曹晶晶認為，34線房地產市場銷售佔全國銷售比重的65%，有需求空間在。但由於棚改以及棚改貨幣化的支撐力度減弱，很難再現大幅、快速上漲的情況。總體而言，34線樓市調整壓力加大，各城市之間的分化也會愈來愈明顯。