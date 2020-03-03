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果斷禁醫事人員出國 陳時中：不得已的宣布

人行旗下媒體：今年人民幣匯率在6.6至7.1之間

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

人民幣兌美元中間價3日大幅升值295基點，創一個月新高。中國人民銀行主管的金融時報微信公眾號發文分析，今年人民幣匯率有望穩中有升，全年波幅可能與去年相當，預估全年波動區間在6.6至7.1之間。

人民幣兌美元中間價升值295基點至6.9516，創2月3日以來新高，升幅創1月14日以來最大。人民幣兌美元即期官方收盤價則大幅下跌230基點，收報6.9808。

路透引述交易員表示，新冠肺炎疫情在全球擴散風險仍較高，美國聯準會降息預期持續升溫，歐元等非美貨幣持續上行，人民幣也獲得提振，短期仍有一定反彈空間。

一位外資行交易員稱，估計聯準會起碼要降息1-2次，歐元相對反彈。如果美指下破97，人民幣也可能升破6.94。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，美國聯準會貨幣政策寬鬆預期令美元承壓，隨著美元走軟，人民幣對美元匯率出現回升。近期，美國10年期國債收益率屢創新低，中美利差走闊，再加上「國債入摩」，促使國際投資人看好大陸資本市場，也推動人民幣匯率階段性升值。

金融時報文章分析，美國經濟債務問題突出，財政、貨幣政策刺激結束後的增長可持續性存疑，將阻止美元持續走強。當前人民幣匯率籃子中，美元權重下調，人民幣匯率波動更加自主，與美元相關性在弱化，人民幣匯率形成機制有利於保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

文章指出，人民幣2019年年底的年化波動率為3.9%，展望今年，人民幣總體穩定升值的趨勢，有望使匯率波動更加收斂，預估人民幣今年波幅或與2019年相當。此外，新冠肺炎疫情衝擊不改全年匯率穩中有升的運行趨勢，一般情形下，今年人民幣匯率穩中有升的趨勢將不會發生根本性變化。疫情發生前的人民幣對美元匯率水準(6.86)可作為參考匯率中樞。若按2019的波幅作預估，全年波動區間或將在6.6至7.1之內。

不過文章也提醒，新冠肺炎疫情在全球其他地區蔓延、蝗災等極端事件推升全球經濟金融風險，進而導致美元指數持續攀升的極端情形，也需保持密切關注。

人民幣 新冠肺炎 疫情

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