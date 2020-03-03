大陸復工怕擠地鐵 共享車成新寵

正值疫情期返工潮，許多上班族不敢搭大眾運輸，共享單車、租車自駕成為最火的選擇。美團單車、哈囉出行等訂單數量、騎行時間、距離等都大幅提升，租車業也開啟打折季，紛紛降價促租，大搶這波復工財。

香港文匯報報導，家住廣東深圳福田區的鄭女士，正式復工的第二周，她每天單程20分鐘，往返騎行距離逾八公里，已連續堅持五天。

相比以往搭巴士擠地鐵，鄭女士表示，騎車比以前搭巴士還快一些，巴士要等車還堵車。「頭一回堅持這麼久騎車上下班，覺得很新鮮。雖然認識路，但還是會怕時間趕不上，第一天出門比較早，提前了半個多小時到公司。非常時期，要盡所能，讓自己安全一點。」

隨着各地復工復產，共享單車已成為中短距離出行人的優先選擇。大數據顯示，復工以來，美團單車在深圳的訂單量較復工前增幅達49%，其中科技企業聚集的南山區漲幅最高達到72%，平均騎行距離較之前增加60%。哈囉出行騎行訂單也呈加速上升趨勢，3公里以上的長距離騎行訂單占比較去年同期幾乎翻了一番。相較2月初，滴滴旗下青桔單車整體騎行量增長超過130%，青桔電動單車整體騎行量增長超過145%。

對於長距離出行的上班族來說，租車自駕成通勤首選。白領溫先生在朋友的推薦下，長租了一輛大眾，「現在租車簡直是白菜價，之前神州租車推出的特價套餐，月租才112元（人民幣，下同，約16美元），是以前的一折。運氣好的，真的能搶到0元車。」 溫先生表示，以往自己上班都是公交轉地鐵，一直沒搖到車牌所以沒買車，如今能平價租車，也算是體驗擁有私家車通勤的生活。