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國台辦：所謂「陸網友在台散布疫情假信息」是編織謊言

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共國台辦發言人朱鳳蓮。（中新社）
中共國台辦發言人朱鳳蓮。（中新社）

針對民進黨當局日前指責大陸「網軍」在台散布疫情的假訊息，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，所謂「大陸網友在台散佈疫情假信息」完全是編織謊言。

大陸國台辦三日下午發出新聞稿，朱鳳蓮表示，「我們注意到了有關報導。新冠肺炎疫情發生後。大陸方面傾全力抗擊疫情。始終把兩岸同胞生命安全和身體健康放在第一位，積極為在大陸台胞提供防疫服務和生活幫助，精心醫治台胞患者，通過春節加班機運送部分滯留湖北合胞返鄉。」

朱鳳蓮表示，民進黨當局卻不斷操縱綠營政客、綠色媒體和豢養的「網軍」，大肆捏造、散佈關於大陸疫情的不實信息和謠言，攻擊大陸防疫舉措，對陸配、陸生、台商採取冷血的歧視性政策，肆意在兩岸同胞之間製造隔閡、煽動仇恨。

朱鳳蓮表示，奉勸民進黨當局，借疫情進行政治操弄、捏造謠言，只會搬起石頭砸自己的腳。

疫情 民進黨 國台辦

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