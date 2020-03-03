中國家電及消費電子博覽會 將延期舉辦

中國家電及消費電子博覽會（AWE）組委會3日發布，由於新型冠狀病毒肺炎在全球範圍蔓延，原定於2020年3月11日到14日，在上海新國際博覽中心舉辦的2020年中國家電及消費電子博覽會（AWE2020）將延期至2021年3月，與AWE2021合併舉辦。

澎湃新聞報導，之前AWE組委會已先表示，AWE2020將延期舉辦。

AWE組委會指出，疫情發生後，主辦方多次與展商、展館方面溝通協商，充分聽取展商及各方面的意見，為了最大限度地保障國內外展商、觀眾以及合作夥伴的身體健康與安全，確保展商的參展效果，經過認真謹慎的評估後做出了艱難的決定。