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中國家電及消費電子博覽會 將延期舉辦

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/澎湃新聞
圖/澎湃新聞

中國家電及消費電子博覽會（AWE）組委會3日發布，由於新型冠狀病毒肺炎在全球範圍蔓延，原定於2020年3月11日到14日，在上海新國際博覽中心舉辦的2020年中國家電及消費電子博覽會（AWE2020）將延期至2021年3月，與AWE2021合併舉辦。

澎湃新聞報導，之前AWE組委會已先表示，AWE2020將延期舉辦。

AWE組委會指出，疫情發生後，主辦方多次與展商、展館方面溝通協商，充分聽取展商及各方面的意見，為了最大限度地保障國內外展商、觀眾以及合作夥伴的身體健康與安全，確保展商的參展效果，經過認真謹慎的評估後做出了艱難的決定。

AWE是亞洲最大、全球三大頂級家電與消費電子展之一，AWE2019共匯聚了近900家全球家電、消費電子、IT互聯網企業與核心部件供應商，展會期間吸引了35萬觀眾參加。

中國家電及消費電子博覽會（AWE）組委會公告。圖/新浪數碼
中國家電及消費電子博覽會（AWE）組委會公告。圖/新浪數碼

疫情 上海 新型冠狀病毒

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