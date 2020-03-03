聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國家電及消費電子博覽會 將延期舉辦
中國家電及消費電子博覽會（AWE）組委會3日發布，由於新型冠狀病毒肺炎在全球範圍蔓延，原定於2020年3月11日到14日，在上海新國際博覽中心舉辦的2020年中國家電及消費電子博覽會（AWE2020）將延期至2021年3月，與AWE2021合併舉辦。
澎湃新聞報導，之前AWE組委會已先表示，AWE2020將延期舉辦。
AWE組委會指出，疫情發生後，主辦方多次與展商、展館方面溝通協商，充分聽取展商及各方面的意見，為了最大限度地保障國內外展商、觀眾以及合作夥伴的身體健康與安全，確保展商的參展效果，經過認真謹慎的評估後做出了艱難的決定。
AWE是亞洲最大、全球三大頂級家電與消費電子展之一，AWE2019共匯聚了近900家全球家電、消費電子、IT互聯網企業與核心部件供應商，展會期間吸引了35萬觀眾參加。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言