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麥當勞中國22%股權花落中信資本 中信集團仍是最大股東

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
中信股份公告。圖/公告截圖
中信股份公告。圖/公告截圖

麥當勞中國的第一大股東中信股份，今年1月宣布計畫減持22%的麥當勞中國股份，經過2個月的時間協議，這部分股權由中信資本以5.33億美元的價格接手，這也代表大陸中信集團仍為麥當勞中國的第一大股東，整體持股量並沒有減少。

澎湃新聞報導，根據3月2日晚間中信股份發布的公告，全資附屬公司與中信資本控股有限公司（簡稱「中信資本」）旗下基金持有的公司CCHL Fast Food Holdings Limited （簡稱CCHL）簽署了購買協議，中信股份同意出售且CCHL同意購買Fast Food Holdings Limited（簡稱FFHL）42.31%的股權。

查詢過往公告，標的FFHL 由中信股份和中信資本分別各持有61.54%和38.46%的股權，而Fast Food Holdings Limited持有麥當勞中國管理有限公司合計52%的股權，麥當勞中國是由中信集團資本與凱雷和麥當勞共同投資成立的公司。

也就是說，經過這次減持，中信股份將麥當勞中國22%的股權，出售給中信資本。

同時，中信資本旗下的CCHL，將承擔價值約為2.17億美元的同比例之未償還股東貸款，出售總代價為5.33億美元。

對於該筆交易，麥當勞中國方面表示，很高興競標順利完成，今後各股東將繼續緊密合作，推動麥當勞在大陸的高速發展。

根據公告，截至公告日，中信股份間接持有FFHL 61.54%的股權，FFHL直接持有Grand Foods Holdings Limited，也就是麥當勞中國內地和香港業務之公司的52%股權。

交易完成後，中信股份持有的FFHL股權將減少至19.23%；FFHL和GFHL也將不再合併到中信股份財務報表中。

中信股份在公告中表示，自從與中信資本、凱雷和麥當勞建立戰略合作關係以來，該公司利用自身的品牌、獨特的平台和豐富的資源大力協助麥當勞推動在大陸和香港的業務發展，過去三年，麥當勞在大陸和香港新開餐廳超過1000家，收入和盈利都有大幅增長。

該公告還指出，本次出售為中信股份實現了投資價值，「對麥當勞在大陸和香港的發展潛力充滿信心，並將繼續透過持有剩餘的麥當勞股權參與其未來的發展。」

對於中信資本接手的結果，外界並不意外，早在1月底在被問及接手中信股份轉讓的麥當勞中國股權事宜時，中信資本董事長張懿宸曾表示，股權轉讓正在進行中，參與競標的也只有中信資本。

中信股份為何不能直接將股份劃轉給中信資本，當時張懿宸解釋，這是國資委的要求，股權轉讓需要在公開市場進行，不能直接劃轉。

截至2019年12月31日，麥當勞大陸門市的數量達3,383家，香港和澳門門市數量達281家。

麥當勞門市與甜品站。圖/麥當勞中國
麥當勞門市與甜品站。圖/麥當勞中國

中信 麥當勞 香港

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