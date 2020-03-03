快訊

「超級星期二」圍攻桑德斯! 民主黨退選2大將「力挺拜登」

剪斷電子腳鐐計程車之狼落網！警方在高雄岡山地區逮人

連跌12個月 香港1月零售額瀉逾2成

世界日報 / 香港新聞組╱香港3日電

香港統計處昨日公布，今年1月零售銷售額為378億港元，大跌21.4%，已連跌12個月。儘管有春節效應提振，但疫情使訪港旅遊近乎停頓，衝擊消費。

明報報導，雖然不少發展商上月先後宣布減免2至3月份租金，但零售管理協會主席謝邱安儀表示，近半會員企業3月份仍撐不住而須裁員，呼籲業主延長減租期4到6個月，因為租金「減少過一半」也無濟於事。

報導指出，1月份珠寶首飾、鐘表、藥物及化妝品等類別成為重災區，分別大跌41.6%及32.3%；不過，超級市場類別成為逆市奇葩，1月增長10.2%，並創近8年新高。

政府發言人稱，新冠病毒疫情令2月份香港旅遊業近乎停頓，並重創消費相關活動，零售業環境已變得極為嚴峻，政府會密切留意情況。

據報導，謝邱安儀估計今年上半年整體零售額跌幅將在三至五成左右，是有史以來最大的半年跌幅。她表示，去年下半年的反送中已對零售商的生意影響很大，業界原以為1月會改善，沒想到爆發疫情，等於「由一個深淵掉落另一個深淵」。

她表示，今次疫情影響深遠，就算現在疫情結束，短期仍難恢復舊觀，只靠香港人本身消費，難以養活整個零售業，因此減租一、兩個月幫助不大，不少同業已採取應變措施，包括約56%會員會放無薪假 ，45%會員將裁員。

她同時指出，業界對於疫情後出現V形反彈沒有太大期望，因為單靠本地客消費，沒有訪港客的支持，不足以令本地零售業出現V形反彈。

疫情 香港 反送中

延伸閱讀

bossini今年7月底全面撤出台灣市場 資遣200~300人

香港女子查詢貨品突拉開口罩 連番向店員吐口水

bossini驚傳全面51家門市撤出台灣　官方證實：3月底首波12門市結束

新冠肺炎衝擊香港六合彩不開牌 組頭改推今彩539下注

相關新聞

陸媒：為美化復工數據 企業開著空調耗電

進入3月，中國開啟新一輪復工潮，雖然官方極力宣稱復工率攀高，但多地企業和政府基層公職人員卻表示復工數據都是作假，為了美化...

國台辦：所謂「陸網友在台散布疫情假信息」是編織謊言

針對民進黨當局日前指責大陸「網軍」在台散布疫情的假訊息，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，所謂「大陸網友在台散佈疫情假信息」完...

連跌12個月 香港1月零售額瀉逾2成

香港統計處昨日公布，今年1月零售銷售額為378億港元，大跌21.4%，已連跌12個月。儘管有春節效應提振，但疫情使訪港旅遊近乎停頓，衝擊消費。

麥當勞中國22%股權花落中信資本 中信集團仍是最大股東

麥當勞中國的第一大股東中信股份，今年1月宣布計畫減持22%的麥當勞中國股份，經過2個月的時間協議，這部分股權由中信資本以...

陸媒：富士康鄭州廠復工 月底可望恢復往年人數

受武漢肺炎影響，中國各地復工緩慢。蘋果公司日前坦言，將無法達到先前公布的季度業績指引。陸媒今天引述富士康鄭州廠所在的航空...

武漢外地滯留者 可申領3000元人民幣救助

武漢外地滯留者可申領3000元（人民幣，下同）政府救助。

近三年台商最大手筆 國喬石化擬斥資500億投資泉州

在福建省委書記于偉國、省長唐登傑見證下，國喬石化投資泉港石化項目2日透過福州、泉州、高雄三地視頻連線的方式簽約，國喬石化...

鴻海深圳廠復工 自製口罩生產線首曝光

作為全球最大的電子專業製造商，鴻海集團在大陸有30多個園區和近百萬員工，深圳龍華科技園首次導入的口罩生產線，以及有序復工...

星巴克烘培坊 上海復業

「歡迎回來！BE STRONG LIKE COFFEE（像咖啡一樣堅強）！」3月初，中國防控新冠肺炎疫情仍處在關鍵期，「中華商業第一街」上海南京路的咖啡連鎖巨頭星巴克臻選上海烘焙工坊已經悄然恢復營業。

琿春防疫有成效 保陸俄物流通道

近日，一列滿載45節車廂煤炭的列車從俄羅斯卡梅紹娃亞出發，沿著琿（琿春）馬（馬哈林諾）鐵路一路向南，抵達中國琿春。

兩江、天府新區 首次聯席會議

作為中國西部兩大國家級開發開放新區，重慶兩江新區和四川天府新區日前以視頻連線方式舉行第一次聯席會議，共商攜手打造中國內陸開放門戶合作事項。

中亞天然氣 輸陸逾3千億立方米

中國石油西部管道公司27日統計數據顯示，中國首條跨國輸氣管道—中亞天然氣管道已累計向國內輸送天然氣超3000億立方米。

熱門新聞

鴻海深圳廠復工 自製口罩生產線首曝光

蝗災該怎辦？古代牧鴨滅蝗 為何這次無效？

大陸口罩日產量 突破1億片

躺方艙讀書暴紅 美博士後「清流哥」出院了

女釋囚突破武漢封城返京 湖北省監獄管理局長被免職

陸媒：為美化復工數據 企業開著空調耗電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。