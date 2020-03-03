連跌12個月 香港1月零售額瀉逾2成
香港統計處昨日公布，今年1月零售銷售額為378億港元，大跌21.4%，已連跌12個月。儘管有春節效應提振，但疫情使訪港旅遊近乎停頓，衝擊消費。
明報報導，雖然不少發展商上月先後宣布減免2至3月份租金，但零售管理協會主席謝邱安儀表示，近半會員企業3月份仍撐不住而須裁員，呼籲業主延長減租期4到6個月，因為租金「減少過一半」也無濟於事。
報導指出，1月份珠寶首飾、鐘表、藥物及化妝品等類別成為重災區，分別大跌41.6%及32.3%；不過，超級市場類別成為逆市奇葩，1月增長10.2%，並創近8年新高。
政府發言人稱，新冠病毒疫情令2月份香港旅遊業近乎停頓，並重創消費相關活動，零售業環境已變得極為嚴峻，政府會密切留意情況。
據報導，謝邱安儀估計今年上半年整體零售額跌幅將在三至五成左右，是有史以來最大的半年跌幅。她表示，去年下半年的反送中已對零售商的生意影響很大，業界原以為1月會改善，沒想到爆發疫情，等於「由一個深淵掉落另一個深淵」。
她表示，今次疫情影響深遠，就算現在疫情結束，短期仍難恢復舊觀，只靠香港人本身消費，難以養活整個零售業，因此減租一、兩個月幫助不大，不少同業已採取應變措施，包括約56%會員會放無薪假 ，45%會員將裁員。
她同時指出，業界對於疫情後出現V形反彈沒有太大期望，因為單靠本地客消費，沒有訪港客的支持，不足以令本地零售業出現V形反彈。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言