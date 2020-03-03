連跌12個月 香港1月零售額瀉逾2成

香港統計處昨日公布，今年1月零售銷售額為378億港元，大跌21.4%，已連跌12個月。儘管有春節效應提振，但疫情使訪港旅遊近乎停頓，衝擊消費。

明報報導，雖然不少發展商上月先後宣布減免2至3月份租金，但零售管理協會主席謝邱安儀表示，近半會員企業3月份仍撐不住而須裁員，呼籲業主延長減租期4到6個月，因為租金「減少過一半」也無濟於事。

報導指出，1月份珠寶首飾、鐘表、藥物及化妝品等類別成為重災區，分別大跌41.6%及32.3%；不過，超級市場類別成為逆市奇葩，1月增長10.2%，並創近8年新高。

政府發言人稱，新冠病毒疫情令2月份香港旅遊業近乎停頓，並重創消費相關活動，零售業環境已變得極為嚴峻，政府會密切留意情況。

據報導，謝邱安儀估計今年上半年整體零售額跌幅將在三至五成左右，是有史以來最大的半年跌幅。她表示，去年下半年的反送中已對零售商的生意影響很大，業界原以為1月會改善，沒想到爆發疫情，等於「由一個深淵掉落另一個深淵」。

她表示，今次疫情影響深遠，就算現在疫情結束，短期仍難恢復舊觀，只靠香港人本身消費，難以養活整個零售業，因此減租一、兩個月幫助不大，不少同業已採取應變措施，包括約56%會員會放無薪假 ，45%會員將裁員。

她同時指出，業界對於疫情後出現V形反彈沒有太大期望，因為單靠本地客消費，沒有訪港客的支持，不足以令本地零售業出現V形反彈。