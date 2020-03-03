武漢外地滯留者 可申領3000元人民幣救助
武漢外地滯留者可申領3000元（人民幣，下同）政府救助。
據星島網報導，武漢市武昌中南路街道百瑞景社區黨委書記王涯玲表示，百瑞景社區是武漢市超大型規模的社區，常住人口2萬1300多人，繼上次大排查後，社區確診疑似全部清零，排查出的發燒人士也全部送往了隔離點。
目前，百瑞景社區獨居老人大概接近200多戶，社區工作者為他們上門送上了政府分發的愛心蔬菜，也會根據他們的個性需求代購相關用品。
此外社區還有少部分滯留武漢的外地居民，根據大陸民政局下發的審核規定，社區已經上報了3戶，一共是6人，每人可享受3000元的政府臨時救助。
隨著社區內確診疑似病例收治後，社區居民心態已經從恐懼變成平穩。大家也十分配合社區的工作，希望可以早日結束疫情，走出家門。
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