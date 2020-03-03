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近三年台商最大手筆 國喬石化擬斥資500億投資泉州

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為已復工的台商。中新社資料照片
圖為已復工的台商。中新社資料照片

福建省委書記于偉國、省長唐登傑見證下，國喬石化投資泉港石化項目2日透過福州、泉州、高雄三地視頻連線的方式簽約，國喬石化擬斥資500億元新建丙烷脫氫及聚丙烯產線，這也是泉州近三年來最大筆的台商投資。

中新社報導，這項投資將有力推動閩台石化產業融合發展，輻射帶動上下游產品和相關行業發展，對石化產業補鏈、延鏈、強鏈發揮積極作用。

于偉國表示，用視頻連線這種不同尋常的方式舉行簽約，充分表明疫情也擋不住閩台深化經貿合作的信心，充分展示兩岸融合發展的美好前景，將積極探索兩岸融合發展新路，致力打造台胞台企登陸的第一家園，為建設、投產、走向市場提供精準服務、營造良好環境。

報導稱，國喬石化計畫在泉州泉港石化工業園投資500億元，新建丙烷脫氫及聚丙烯項目。

國喬石化是台灣第一家生產苯乙烯單體的業者，也是台灣唯一尼龍66生產公司。國喬石化董事長楊品正表示，公司一直在大陸尋找合適的投資發展機會，選擇福建泉州泉港合作，是看中泉港雄厚的石化產業基礎，廣闊的市場前景和良好的發展空間。

相對於大企業，中小企業台商仍在苦撐。在福建寧德市經營鍋媽媽臭臭香鍋的孫正紘一個多月沒開張，孫正紘說，原本計畫初五、初六開門營業，但受到疫情影響，店鋪一直未開業。近期將開門營業，以外賣為主，成本上能省則省。

受疫情影響，在寧德從事化工管道經營的個體工商戶謝金明1月中旬返回台灣，3月4日才要回到寧德，根據公司市場開發的需要及疫情防控的情況推展業務。

在廣東深圳方面，受疫情影響，目前台商復工後面臨防疫壓力大、生產經營成本增加、員工回來上班不足等問題。玉山銀行自2月3日當地復工以來，已累計向26家台商發放人民幣1.2億元的貸款。

據初步統計，截至2月29日，深圳台商復工已超過1,000家，其中規模以上台企復工率已達95%以上。

疫情 台商 福建

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