鴻海深圳廠復工 自製口罩生產線首曝光

作為全球最大的電子專業製造商，鴻海集團在大陸有30多個園區和近百萬員工，深圳龍華科技園首次導入的口罩生產線，以及有序復工復產首度曝光。

澎湃新聞報導，工業富聯董事長李軍旗表示，為保障員工口罩需求，於2月5日在龍華科技園區導入口罩生產線，目前園區的口罩生產基地已導入5條一次性醫用口罩生產線及1條N95醫用口罩生產線，產品已獲得相關資質認證，截至3月1日，口罩累計交貨數量達400萬個。

針對近期深圳市公布「深圳市關於鼓勵新冠肺炎疫情防控重點物資生產企業技術改造實施細則」，李軍旗指出，鼓勵有條件的企業投入到緊缺防疫物資的生產，可以進一步緩解整個社會供需的壓力，現在看來當時的決策是正確的。

鴻海深圳廠自製口罩生產線。圖/今日海峽

在自製口罩鴻海又進一步嘗試自製口罩生產機，目前第一台自行組裝的口罩機也即將完工投入測試，李軍旗表示，透過跟一些設備廠商合作，以企業上下游聯動的做法，正在加快設備自製。

龍華科技園面積約為2.3平方公里，除生產區外，還配備有員工公寓、餐廳、運動場、商超、銀行等配套設施，目前園區裡員工進出公寓、生產線、餐廳等都須量體溫，以確保園區內人員安全。

鴻海深圳龍華科技園入口採取紅外線感測儀+人臉辨別通行方式。圖/今日海峽

作為進入園區的第一道防線，龍華科技園入口採取紅外線感測儀+人臉辨別通行方式，工作人員表示，測溫和員工許可權聯動，體溫OK，許可權OK，閘口才打開，如果體溫異常，將直接聯繫社康醫生及相關部門前往進一步確認情況。

每張餐桌2人用餐，中間用隔板隔開。圖/今日海峽

在園區的公共區域，部分商超已開始營業，園區內有20多個大規模餐廳提供服務，實行分批分區、錯峰就餐、專人專座制度，以中餐為例，將10時30分到13時的時段分為7個就餐時段，每批次用餐人員依序排隊距離1公尺進入，餐桌中間用隔板隔開，並要求就餐人員掃碼記錄就餐位置、時間。