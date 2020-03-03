中亞天然氣 輸陸逾3千億立方米

中國石油西部管道公司27日統計數據顯示，中國首條跨國輸氣管道—中亞天然氣管道已累計向國內輸送天然氣超3000億立方米。

中亞天然氣管道西起土庫曼和烏茲別克邊境，穿越烏茲別克中部和哈薩克南部，經新疆霍爾果斯口岸入境，目前實現ABC三線並行，入境後通過霍爾果斯壓氣站與西氣東輸二、三線管道相連，全長1833公里，總設計輸氣能力為每年600億立方米。

西部管道霍爾果斯壓氣首站是中亞天然氣進入大陸的第一站，也是西氣東輸管網首站，來自中亞的天然氣從霍爾果斯一路向東，途經湖南、湖北，直達上海，成為人民群眾灶台上的火苗，為管道沿線27個省、自治區、直轄市和香港特別行政區的5億多人口送去了清潔能源。

據西部管道公司介紹，中亞天然氣管道自2009年12月投產以來，已安全平穩運行3724天，截至目前累計輸氣達3112億立方米。

中亞天然氣管道天然氣主要氣源來自土庫曼和烏茲別克，2017年又開拓了哈薩克氣源。目前，每年從中亞國家輸送到國內的天然氣，約占中國同期消費總量的15%以上。