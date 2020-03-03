琿春防疫有成效 保陸俄物流通道

近日，一列滿載45節車廂煤炭的列車從俄羅斯卡梅紹娃亞出發，沿著琿（琿春）馬（馬哈林諾）鐵路一路向南，抵達中國琿春。

琿春市位於吉林省東部，與俄羅斯接壤，境內有四個國際一類口岸，四通八達。在新冠肺炎疫情防控舉措取得顯著成效的同時，琿春正多措並舉保障開放通道暢通。

琿春市官方數據顯示，1月28日至2月26日，琿春各口岸累計出入境1292人次；1月24日，琿春鐵路口岸啟動常態化運輸；琿春—扎魯比諾—寧波內貿貨物跨境運輸航線將於3月啟航。

中新社報導，琿春出入境邊防檢查站警察婁峻川說，疫情期間，他們不僅採取零接觸查驗方式，更是充分運用視頻監控系統、無人機等高科技設備，對口岸重點部位和出入境列車實施不間斷巡查，確保口岸安全穩定。

琿春鐵路口岸是吉林省唯一對俄的鐵路口岸，自2013年中俄琿馬鐵路常態化運輸起，經該口岸貨運量呈爆發式增長態勢。

「疫情發生後，我們與俄方邊檢站建立了信息通報制度，讓精通俄語的業務骨幹每日定時與俄方進行聯繫，相互通報出入境動態信息」。琿春出入境邊防檢查站政治處副主任李秉持說。

琿春公路口岸自1991年開通以來，年出入境人數從幾萬人次躍升至40餘萬人次，正成為大陸與俄羅斯的物流運輸大通道。